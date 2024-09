Šokujúce tvrdenie exporadcu: Melania chce, aby Trump prehral voľby! TOTO je dôvod

Donald Trump s manželkou Melaniou (Zdroj: SITA/AP Photo/Paul Sancya)

Zatiaľ čo Donald Trump robí všetko pre to, aby vyhral novembrové voľby v USA, jeho manželka Melania Trumpová má podľa všetkého iné plány. Aspoň to tvrdí bývalý Trumpov poradca Anthony Scaramucci. Hovorí, že Melania Trumpová chce, aby novembrové voľby vyhrala Kamala Harrisová.

Bývalý americký prezident Donald Trump si bol zahrať svoj obľúbený golf (Zdroj: Profimedia)

Po bývalej prvej dáme už niekoľko týždňov niet ani stopy. Trump nedávno zvládol takmer všetky svoje vystúpenia predvolebnej kampane sólo. To opäť viedlo k špekuláciám. Kolovali fámy, že Melania sa za žiadnych okolností nechcela vrátiť do Bieleho domu. Teraz Scaramucci, ktorý pre Trumpa pracoval len 11 dní, opäť rozpútal pochybnosti.

V podcaste „MediasTouch“ bývalý riaditeľ komunikácie Bieleho domu vysvetľuje, že nielen on, ale najmä Melania má záujem o víťazstvo pre Kamalu Harrisovú. Na otázku moderátora Bena Meiselasa, kto iný okrem neho by chcel, aby vyhrala Kamala Harrisová, Scaramucci vysvetľuje: "Možno Melania Trumpová. To by mohla byť jediná osoba, na ktorú si spomeniem. Pretože nenávidí (Trumpa)," povedal americký správca fondov a spisovateľ.

„Moja žena nenávidí Trumpa rovnako ako Melania,“ pokračuje Scaramucci. „Stretol som človeka, ktorý nenávidí Trumpa ešte viac ako Melania,“ pokračoval bývalý riaditeľ komunikácie. "To je generál Milley. Je to jediný človek, ktorého som doteraz stretol a ktorý ho v skutočnosti nenávidí viac ako Melaniu," tvrdí.

Milleyho vymenoval Trump za šéfa štábu v roku 2019. Napätie vzniklo, keď Trump koncom roka 2020 odmietol uznať svoju volebnú porážku proti Bidenovi.

Melania je považovaná za dôležitú zbraň v predvolebnej kampani

Donald Trump dlho odmietal Scaramucciho tvrdenia o ňom a Melanii a tvrdil, že jeho bývalý poradca je zatrpknutý. Je však tiež známe, že Melania sa počas pôsobenia Donalda Trumpa v Bielom dome v rokoch 2017 až 2021 necítila vždy príjemne. Znovu a znovu sa hovorilo, že bola „znechutená prvá dáma“. Donaldovi Trumpovi však priniesla aj dôležité body sympatií. Svojou nenápadnou prítomnosťou, diplomatickým vystupovaním a elegantným štýlom si získala fanúšikov na ľavej aj pravej strane – a nie bezdôvodne je považovaná za Trumpovu tajnú zbraň.

Napriek tomu sa bývalá modelka od Trumpovho odchodu drží v ústraní a o Trumpovej kampani nepovedala takmer ani slovo. Napriek tomu zdroje tvrdia, že plne podporuje znovuzvolenie svojho manžela. Bude zaujímavé sledovať, ako na najnovšie správy zareagujú Donald a Melania.