TRAGÉDIA v nemocnici: Zamestnanec sa nakazil BEŽNOU chorobou a ZOMREL...Dalo sa tomu predísť!

Prostredie nemocnice patrí medzi najbezpečnejšie z hľadiska čistoty a hygieny. Napriek tomu to bola práve nemocnica, kde jeden z jej zamestnancov prišiel o život. Incident, ktorý sa odohral v Queen's Medical Center and City Hospital v Nottinghame, bol opísaný ako katastrofický, píše Daily Star. Jeden zo zamestnancov prišiel o život po tom, ako sa nakazil počas výkonu práce.

Ovčie kiahne

Tragédia sa odohrala počas minulého roka, no do dnešných dní ju vyšetruje Nottingham University Hospitals (NUH). Pracovník jedného z oddelení sa nakazil vírusom ovčích kiahní (Varicella) a následne zomrel. Vedenie nemocnice nemôže s určitosťou prehlásiť, či sa jej zamestnanec skutočne nakazil na pracovisku, no ako ďalej uviedlo, pracoval na mieste s "vyšším rizikovým stupňom".

Dá sa predpokladať, že chyba bola aj na strane nemocnice. O zamestnancovi viedla nepresné až chybné záznamy. Podľa dokumentov bol totiž zaočkovaný, no v skutočnosti to tak nebolo. Ovčie kiahne patria pritom medzi mierne ochorenia, ale vo veľmi zriedkavých prípadoch môžu byť pre človeka aj smrteľné. Ide najmä o ľudí s oslabenou imunitou, tehotné ženy, dojčatá a v neposlednom rade aj jedincov, ktorí nepodstúpili očkovanie.

Chybné záznamy

NUH opísal tento incident ako "tragickú udalosť", pričom dodal, že už zostavil plán na "riešenie medzier v systéme". Incident bol zahrnutý do výročnej správy o ochrane zdravia a bezpečnosti za roky 2023/24, ktorá bola predložená správnej rade 12. septembra.

"Katastrofický incident súvisiaci so smrťou zamestnanca, ktorý sa nakazil ovčími kiahňami. Aj keď nebolo možné určiť jednoznačnú príčinu a súvislosť s prácou, prostredím alebo komunitou na pracovisku, očkovací záznam zamestnanca ukázal, že osoba bola zaočkovaná, čo bolo ale nesprávne."

Keďže zamestnanec pracoval na rizikovejšom mieste, bolo prijaté rozhodnutie nahlásiť incident pod RIDDOR (Nariadenia o nahlasovaní zranení, chorôb a nebezpečných udalostí). Riaditeľka nemocnice Danielle Petchová sa k tejto tragédii vyjadrila, že smrť akéhokoľvek zamestnanca je vždy tragickou udalosťou. "Rodine aj blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť. V tejto fáze žiaľ nemôže poskytnúť viac informácií. Je zrejmé, že vyšetrovanie bude naďalej pokračovať," dodala.