Taliban v Afganistane pozastavil očkovacie kampanie proti detskej obrne

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Rahmat Gul, File)

Správy o pozastavení očkovania Taliban agentúram OSN oznámil tesne pred začiatkom septembrovej imunizačnej kampane bez žiadneho konkrétneho dôvodu. Vysokopostavený predstaviteľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) uviedol, že vie iba o diskusiách zmeniť očkovanie spôsobom "z domu do domu" a sústredení na miesta, ako sú mešity. WHO tento rok potvrdila 18 prípadov detskej obrny v Afganistane, všetky okrem dvoch na juhu krajiny. V roku 2023 to bolo šesť.

archívne video

Taliban rokuje v Nórsku (Zdroj: profimedia.sk)

"Globálna iniciatíva na eradikáciu (vyhubenie) detskej obrny si je vedomá nedávnych politických diskusií o prechode z očkovacích kampaní proti detskej obrne na očkovanie z miesta na miesto v niektorých častiach Afganistanu," povedal Dr. Hamid Jafari z WHO. "Partneri sú v procese diskusie a pochopenia rozsahu a dopadu akejkoľvek zmeny v súčasnej politike," dodal.

Kampane proti detskej obrne

Kampane proti detskej obrne v susednom Pakistane pravidelne sprevádza násilie. Militanti sa zameriavajú na očkovacie tímy a policajnú ochranu, ktorá ich sprevádza. Nepravdivo tvrdia, že kampane sú západným sprisahaním na sterilizáciu detí.

Afganistan a Pakistan sú jediné dve krajiny, kde sa nepodarilo zastaviť šírenie potenciálne smrteľnej choroby. Na Slovensku vďaka očkovaniu nebola zaznamenaná od roku 1960. Smrtnosť ochorenia sa pritom pohybuje až do 15 percent, pričom ľudia, ktorý nákazu prežijú majú doživotne postihnuté svaly a nervový systém.