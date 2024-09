VIDEO, z ktorého naskakuje mráz po chrbte! Hlúposť ich mohla stáť život: Jeden skočil do rieky, druhý šiel surfovať

(Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek, FB)

PRAHA - Posledné dni sužuje nie len Slovensko, ale aj Česko extrémne nepriaznivé počasie. Na niektorých miestach dokonca bojujú s povodňami. Ani to však nezastavilo dvoch šialencov, ktorý sa rozhodli riskovať život. Jeden z nich si šiel do rozbúrenej rieky zaplávať a druhý surfovať.

Európu zasiahli uplynulé dni mohutné dažde a silný vietor, ktorý spôsoboval rozsiahle škody. V niektorých mestách ešte stále bojujú s prírodným živlom a dokonca sa nevyhli ani povodniam. Rieky sú vplyvom počasie veľmi nebezpečné. Búrlivé vody však neodradili extrémnych športovcov, ktorý sa rozhodli riskovať svoj život.

Na sociálnej sieti začalo kolovať video muža, ktorý sa v Otrokoviciach v Zlínskom kraji rozhodol skočiť do rozbúrenej rieky. Zábery zachytávajú ako len v spodnom prádle skočí z mosta do rieky a následne začne plávať. Našťastie sa mu podarilo doplávať až k brehu, avšak tento počin mohol skončiť tragicky. Búrlivé rieky sú totiž nevyspytateľné.

So životom hazardoval aj muž v Prahe, ktorý skočil do rozbúrenej Vltavy a surfoval na vlnách. Ani tomuto mužovi sa našťastie nič nestalo.

Na podobný kúsok sa vybrala skupinka ďalších mužov, ktorí si to so surfami namierili k rieke. Našťastie sa ich však podarilo zahliadnuť polícii, ktorá ich zastavila. Polilcajti v Polance na Odrou "zabránili trom mužom splaviť rozvodnenú rieku smerom do Zábřehu na paddleboarde. Všetko sa našťastie obišlo bez zranení, napriek tomu znova pripomíname a vyzývame - na mnohých miestach nielen v meste Ostrava! Situácia je už teraz veľmi vážna, nezaťažujte preto zbytočne rizikovým správaním zložky IZS, ktoré sú nepretržite v teréne," poznamenala polícia na sociálnej sieti.

(Zdroj: FB/Městský obvod Ostrava-Jih)

So svojim životom hazardovala aj ďalšia 31-ročná žena, ktorá sa rozhodla v piatok si ísť zaplávať do rieky Malše, v ktorej už vtedy platil prvý povodňový stupeň. "V piatok 13. septembra krátko po piatej hodine popoludní prijalo operačné stredisko oznámenie o žene, ktorá sa chystá na kúpanie v rieke Malši u Veľkého jezu. Na miesto okamžite zamierila hliadka mestskej polície. Po príchode hliadky na miesto sa už dotyčná kúpala v rozvodnenej rieke. Keď jej strážnici dôrazne upozornili na zákaz kúpania v rieke, kde už v tom čase platil 1. povodňový stupeň, nestačili sa čudovať. Tridsaťjedenročná žena sa totiž zverila, že ju lákala sila vody pri plávaní. Strážnici potom dohliadli na jej odchod a vyzvali ju, aby svoj riskantný kúsok už neopakovala," informovala o tom mestská polícia České Budějovice na sociálnej sieti.

(Zdroj: FB/Městská policie České Budějovice)