Krvavý masaker v hlavnom meste: Polícia našla dobodaný pár! Byt celý od krvi, na všetko sa prizerali deti

Ako informuje poľský portál Fakt.pl, v piatok ráno 13. septembra sa 39-ročná Magdaléna vrátila do svojho bytu vo Varšave. Práve to malo rozzúriť jej partnera Konrada J. „Keď sa išla okúpať do kúpeľne, údajne ju dobehol a napadol. Vybehla na schodisko len v uteráku a tričku, bola celá od krvi, začala kričať z okna, že ju skoro zabil, kričala o pomoc,“ hovoria susedia. „Aj na neho kričala, aby sa nebodal,“ dodávajú. 37-ročný muž si napokon sadol na schody celý od krvi. Na chrbte mala stopy po bodných ranách. Prebudení susedia vybehli na schodisko. Keď videli, čo sa deje, zavolali pomoc.

Podlaha bytu celá od krvi

Na ulicu dorazila polícia, ktorej sa naskytol desivý pohľad. Podlaha chodby bytu bola celá od krvi. Polícia našla Konrada v bezvedomí ležať v červenej kaluži v byte. Spadol na brucho, no bolo vidieť, že má v hrudi zapichnutý nôž. Nie je známe, či sa muž zranil sám alebo ho napadla partnerka. Susedia majú podozrenie, že sa muž sám bodol do hrudníka. „Asi ho neubodala, lebo hneď utiekla na chodbu, veľmi krvácala,“ dodáva jeden zo susedov. Keď Konrada odviezla záchranka, zdalo sa, že žije, no bol vo veľmi vážnom stave. Stopy v byte ukázali, že stratil veľa krvi.

Na všetko sa prizerali deti

Najhoršie však je, že tieto šokujúce scény sledovalo päť vydesených detí. Dvaja najstarší synovia – 17 a 14 – pochádzajú z predchádzajúceho manželstva ženy a tri mladšie deti: 9, 8 a 1 – z jej vzťahu s Konradom. Deti boli podľa slov susedov paralyzované. Jeden zo susedov ich vyviedol von, aby sa na tú hrôzu ďalej nemuseli pozerať. Päť detí odobrala polícia. Majú byť vypočutí v prítomnosti psychológa.

Je známe, že v byte na ulici Próżna, v ktorej bývala sedemčlenná rodina, často prepukla hádka. Magdaléna a Konrád sa hádali a často bolo z bytu počuť krik. Dôvod krvavého masakru je však stále zahalený rúškom tajomstva.