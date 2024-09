Len málo krajín Európskej únie predloží plány na zníženie dlhu do termínu, ktorý je určený

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BUDAPEŠŤ - Len málo krajín Európskej únie (EÚ) pravdepodobne dodrží termín 20. septembra na predloženie svojich plánov na zníženie dlhu Európskej komisii (EK). To by mohlo poškodiť dôveryhodnosť nových fiškálnych pravidiel bloku. Informuje správa Reuters.

Pravidlá, ktoré nadobudli účinnosť v apríli, majú trhom ukázať, ako vlády EÚ, z ktorých mnohé sú po pandémii ochorenia COVID-19 a energetickej kríze zaťažené vysokým verejným dlhom, nasmerujú dlh na klesajúcu trajektóriu. "Podčiarkujem dôležitosť tejto práce, pretože je skutočne dôležité, aby mal tento rámec dobrý a dôveryhodný štart," povedal predseda Euroskupiny, združenia ministrov financií eurozóny, Paschal Donohoe na tlačovej konferencii po neformálnych rokovaniach v Budapešti.

Jednou z prekážok je, že mnohé krajiny EÚ buď čakajú voľby, alebo po nedávnych voľbách ešte nemajú vlády, ktoré by takéto plány podpísali. Podľa nemenovaného predstaviteľa EÚ, ktorý má o tomto procese prehľad, len hŕstka "najlepších žiakov v triede" predloží svoje plány do 20. septembra. "Väčšina požiada o predĺženie termínu do 15. októbra, prípadne dlhšie," uviedol.

Krajiny eurozóny musia totiž do 15. októbra zaslať Komisii návrhy svojich rozpočtov na rok 2025. Mnohé z nich chcú tak tieto dva termíny spojiť. Niektorí však môžu potrebovať ešte viac času. Francúzsko už požiadalo o predĺženie, pretože len teraz začalo zostavovať vládu po nerozhodných voľbách pred dvoma mesiacmi. Krehká vládna koalícia bude mať problém presadiť akékoľvek fiškálne sprísnenie.

Taliansko, krajina s druhým najvyšším verejným dlhom v EÚ, čakajú v októbri a novembri regionálne voľby. Pravicová vláda pred nimi sľubuje zníženie daní, pomoc rodinám a podporu zamestnanosti v roku 2025. Nemecko čakajú voľby o 12 mesiacov. Podľa zdroja z EÚ Berlín nie je rozhodnutý, čo navrhne vo svojom dlhodobom pláne.

Nejasná situácia je aj v Litve, ktorá má voľby budúci mesiac. Takisto v Belgicku, ktoré je po júnových voľbách stále bez vlády. V Rakúsku budú voľby na konci septembra a v Rumunsku v decembri. "Všetky členské štáty robia, čo môžu," odpovedal Donohoe na otázku, či vlády EÚ dodržia termín 20. septembra. Dodal, že v jednotlivých krajinách je odlišná politická situácia, čím naznačil, že oneskorenia v predkladaní návrhov budú povolené.