Spadnutý MOST v Drážďanoch už zaistili: VIDEO krátko pred zrútením! Polícia nepredpokladá cudzie zavinenie

V Drážďanoch došlo k zrúteniu mosta Carolabrücke (Zdroj: SITA/AP/Robert Michael)

DRÁŽĎANY - V stredu 11. septembra nad ránom sa do Labe zrútila zhruba stometrová časť betónového mosta, na ktorom sa nachádzal chodník pre peších, cyklotrasa aj električková koľaj. Nikto neutrpel zranenia, udalosť ale vyvolala veľké komplikácie v doprave a debatu o stave mostov v celom Nemecku.

Zrútenie mostu Carolabrücke v Drážďanoch zachytené na priemyselnej kamere (Zdroj: Facebook/André Bemmann )

Technici v noci na dnešok zaistili konštrukciu mosta Carolabrücke v Drážďanoch, aby tak zabránili zrúteniu jeho ďalšej časti. Informoval o tom web novín Sächsische Zeitung. Podľa hovorkyne saskej metropoly sa stav mosta cez noc nezmenil, konštrukcia sa už ďalej neprepadala.

Posilnená konštrukcia

Spolupracovníci štátnej agentúry pre civilnú ochranu a mimoriadne udalosti (THW) a zamestnanci špecializovanej firmy zaistili časť mosta na strane drážďanského Nového mesta, v utorok sa zrútila časť na staromestskej strane. Dopravnú stavbu podľa hovorcu drážďanskej pobočky THW Marka Broscheita technici posilnili tridsaťtonovou konštrukciou z dreva a kovu, aby tak zabránili skĺznutiu ďalšej časti z piliera.

Zrútený most Carolabrücke v nemeckých Drážďanoch (Zdroj: SITA/AP/Robert Michael)

Práce na zaistení mosta budú pokračovať aj dnes dopoludnia. Stredajšia udalosť spôsobila veľké problémy v doprave, obmedzenie sa dotklo áut, električiek, cyklistov, chodcov i lodí na Labe. Podľa webu Sächsische Zeitung sa dnes na alternatívnych trasách (mosty Albertbrücke a Marienbrücke) tvorili kolóny.

Drážďanský most prechádzal rozsiahlou rekonštrukciou, opravená už bola časť pre automobilovú dopravu. Na časť s električkovými koľajami, ktorá sa zrútila, mala podľa Sächsische Zeitung prísť rad až na začiatku budúceho roka. Príčina pádu mosta zatiaľ nie je jasná, polícia ale nepredpokladá cudzie zavinenie. Odborníci sa domnievajú, že k pádu mosta mohla výrazne prispieť korózia.

Podobná situácia aj v ČR

Stredajšie zrútenie Carolabrücke vyvolalo v Nemecku debatu o stave mostov v krajine. Podobne tomu bolo aj v Česku po zrútení Trójskej lávky na začiatku decembra 2017, pri ktorom utrpeli zranení štyria ľudia, z toho dvaja ťažká. Podľa odborníka na mostné konštrukcie Martina Mertensa možno povedať, že pri veľkých nemeckých mostoch sú "problémovými pacientmi" všetky postavené pred rokom 1980.

Prahu a italský Janov stihl před dvěma lety nešťastný osud v podobě zřícených mostů. Most 'Genova San Giorgio' (původně Morandi) už zase stojí. Trojská lávka bude dostavěna o několik měsíců později, a zde se dozvíte proč.#kNeuvěřeníhttps://t.co/BHfz694SY5 pic.twitter.com/9SUvGo8cvu — Michal Bláha (@michalblaha) August 11, 2020

Kvôli stavebnému boomu po druhej svetovej vojne je v tejto kategórii pritom väčšina nemeckých veľkých mostov. "Drážďany jasne ukázali, že je päť minút po dvanástej," povedal profesor vysokej školy v Bochumi mediálnej skupine RND.

Problém s financovaním

Nemecký zväz miest a obcí vyzval vládu, aby začala "investičnú ofenzívu" namierenú na zlepšenie nemeckej dopravnej infraštruktúry vrátane mostov. Podľa ministra dopravy Volkera Wissinga je v rozpočte na budúci rok, ktorý sa teraz prejednáva v Spolkovom sneme, viac ako deväť miliárd eur na investície do diaľnic a mostov.

(Zdroj: Getty Images)

Zároveň ale upozornil, že mnoho mostov, vrátane drážďanského Carolabrücke, patrí obciam, a nemožno tak pri ich sanácii počítať s peniazmi zo štátneho rozpočtu. Pozornosť sa k mostu teraz upína aj v súvislosti s hroziacimi povodňami, pri ktorých by mohla zrútená konštrukcia predstavovať hrádzu a spôsobiť zaplavenie drážďanského historického centra.

V Sasku má pršať od piatku do pondelka, zatiaľ nie je ale jasné, ako výdatne. Podľa aktuálnej predpovede Nemeckej meteorologickej služby (DWD) by mohlo napršať medzi 20 a 70 litrami na meter štvorcový. Väčšie obavy majú nemeckí meteorológovia zo zrážok v Česku, odkiaľ Labe do Drážďan tečie. Varovanie pred povodňami pre saskú metropolu ale zatiaľ DWD nevydala.