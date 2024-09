Škandál v škole! Zábery, ktoré vyvolávajú hrôzu: VIDEO Učiteľka udrela dievčatko (3), to spadlo na zem

Učiteľka udrela dieťa tak silno, že spadlo na zem. (Zdroj: x)

PARÍŽ - Podozrenie z bitia učiteľky šokuje Francúzsko na začiatku školského roka. Na videu je vidieť ženu, ktorá zráža malé dieťa na zem. Malo to pre ňu dôsledky.

Dievčatko (3) kričí a plače. Žena stojí za ňou a udrie dieťa po chrbte. Tak prudko, že dievča spadne na zem. Potom pošle do kúta trojročného chlapca, ktorý kričí za mamou.

Táto scéna sa údajne odohrala v utorok 3. septembra v druhý deň školského roka v škole Frères-Voisins v 15. parížskom obvode. Dotyčné dievča nastúpilo do školy deň predtým – vo Francúzsku je školská dochádzka povinná od troch rokov.

Une Maîtresse violente une petite fille de petite section et lui asperge un liquide sur la tête dans une école du 15 ème arrondissement de Paris. Une plainte a été déposée. En tant qu’avocate je mènerai ce combat main dans la main avec la famille, en tant que maman mon cœur… pic.twitter.com/5LQ6O6XP5f — Vanessa EDBERG (@EdbergVanessa) September 9, 2024

Video neidentifikovanej učiteľky tajne nahrala matka iného dieťaťa, ktorá bola celý deň v triede.

Učiteľka bola suspendovaná, dieťa už raz zbili

Nicole Belloubetová, ministerka školstva vo Francúzsku, v pondelok večer povedala, že bola incidentom „extrémne šokovaná“. Učiteľke pozastavila výkon služby a dala podnet na disciplinárne konanie. Rodina dieťaťa podala trestné oznámenie.

Otec týraného dievčaťa pre denník Le Parisien povedal: "Moja dcéra bola už predtým bitá, takže mala krízu a matka, ktorá tam bola, sa rozhodla nenápadne nakrúcať."

Rodičia pôvodne o videu nevedeli, no žena, ktorá ho natočila, im ho dala dva dni po incidente. Právnička rodiny, Vanessa Edbergová, zverejnila klip na "X" - a vyvolala šok a pobúrenie v celej krajine. Podľa právnika sú dievča a zvyšok rodiny „extrémne traumatizované“.

Po bitke učiteľka údajne „nastriekala dieťaťu na tvár neidentifikovaný produkt,“ hovorí právnička Edbergová. Vo videu môžete počuť, ako učiteľ hovorí: "No, je to dobré?" A ďalej: "Uvidíš, tvoj otec sa vráti, keď mu to poviem."

Telesné tresty sú vo Francúzsku zakázané len od roku 2019

Vo Francúzsku nebolo fyzické násilie na deťoch dlhodobo výslovne zakázané ako trest. Rada Európy v roku 2015 kritizovala krajinu za nedostatočnú ochranu detí.

Príslušný zákon bol prijatý až v roku 2019. Text zákona vyžaduje, aby „rodičovská autorita bola vykonávaná bez fyzického a psychického násilia“. Otcovia či matky, ktorým sa pošmyknú ruky, však potrestaní nie sú.