Obrovský požiar s obľúbenom turistickom meste: Horí celá strecha, začína sa rozpadávať! Varovanie hasičov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"V súčasnosti strechu ochladzujeme zvrchu aj zospodu, požiar sa ale stále šíri vnútornou skladbou. Jediné miesto, kde sme ho zastavili, aby neprehorel dole a nešíril sa, je nad detským bazénom a nad kancelárskymi priestormi, "dodala Matejov. Podľa viceprimátora Uhliara sa strecha začína rozpadávať, kus sa prepadol dovnútra a zasiahnuté je už aj drevené vonkajšie obloženie.

Jčk - Kriminalisté z Českého Krumlova vyšetřují jako trestný čin obecného ohrožení dnešní rozsáhlý požár střechy plaveckého bazénu. Příčinou požáru je pravděpodobně nešťastná manipulace s ohněm při likvidaci vosího hnízda. #policiejhc pic.twitter.com/owwW3BpIb0 — Policie ČR (@PolicieCZ) September 7, 2024

"Oheň sa totiž nachádza v podhľadoch strechy, pre hasičov je to komplikované, musí preskúmať každý kúsok strechy, aby oheň odhalili a uhasili. Dovážame veľké množstvo dýchacích prístrojov, dronom hľadáme skryté ohniská" uviedla Matejová. Podľa ohlásenia na tiesňovú linku o 08: 30 sa liahol dym zo strechy, plamene ale neboli viditeľné. Podľa veliteľa zásahu v budove nikto nebol, nikoho tak hasiči nemuseli evakuovať.

Vzhľadom na silné dymy a poveternostné podmienky by ľudia v meste a susednom Kájove nemali podľa hasičov vetrať. Škodu odhadujú zatiaľ na 20 miliónov korún. Polícia na sieti X uviedla, že za vznikom požiaru je zrejme nešťastná manipulácia s ohňom pri likvidácii osieho hniezda. Prípad vyšetruje pre podozrenie zo všeobecného ohrozenia.

"To, čo sme do plaveckého štadióna za posledné roky zainvestovali v poriadku nižších miliónov, je preč. Oheň prehorel strechou dovnútra, zasiahol interiér bazéna, teda aj priestor na plávanie, nosné konštrukcie. Hasiči museli rozbiť sklenenú stenu z okien, ktorú sme vlani vymenili, a bolo vidieť, ako tam plamene šľahajú. Kus strechy sa už prepadol do bazéna, "povedal ČTK Uhlír, ktorý je na mieste požiaru.V streche bola pôvodná stará izolácia, vata, potom tam bola údajne zhruba 60-centimetrová vzduchová bublina, hasičom sa v nej nepodarilo plamene zastaviť, dodal Uhlíř. Podľa neho sú dve možnosti. Či bude po požiari stačiť opraviť strechu a interiér, tak bazén bude neprístupný rok, možno dva. Ak však bude musieť mesto stavať nový, tak to môže trvať tri až päť rokov.

Pre mesto a jeho okolie je to jediný krytý bazén. Najbližšie je vo Vetrovej vo vzdialenosti 11 kilometrov. Do ďalších miest, ako sú České Budějovice, Frymburk alebo Lipno nad Vltavou, musia ľudia uraziť vzdialenosť blížiacu sa k 30 kilometrom. Plavecký bazén v Českom Krumlove je najnavštevovanejším zariadením v meste, ročne tam príde 75.000 ľudí. Mesto do ň tento rok investovalo pol milióna korún na výmenu halogénového osvetlenia za úspornejšiu LED technológiu, ktorá umožňovala zvyšovať alebo znižovať intenzitu osvetlenia.