V Kanade zadržali Pakistanca, ktorý chcel zabiť židov v New Yorku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Pakistanského občana žijúceho v Kanade zadržali za plánovanie útoku na židovské centrum v New Yorku, ktorý chcel vykonať v októbri v mene teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Informuje o tom televízia NBC News.

Podľa úradov sa podozrivý zameral na 7. október, na ktorý pripadá prvé výročie teroristického útoku palestínskeho hnutia Hamas v južnom Izraeli, pri ktorom zahynulo viac ako 1200 ľudí a asi 250 bolo zajatých ako rukojemníkov.

archívne video

Zemetrasenie s magnitúdou 6,1 postihlo v stredu skoro ráno časti husto obývaných oblastí Afganistanu a Pakistanu (Zdroj: Twitter/)

Zvažoval aj 11. október, keď židia oslavujú jeden zo svojich najväčších sviatkov Jom kipur – deň zmierenia. "Obžalovaný plánoval teroristický útok v New Yorku okolo 7. októbra tohto roku s cieľom zavraždiť v mene IS čo najviac židov," uviedol vo vyhlásenie americký minister spravodlivosti Merrick B. Garland.

Obvodný súd pre južný obvod New Yorku identifikoval podozrivého ako 20-ročného Muhammada Šáhzíba Chána. Zadržali ho v kanadskom mestečku Ormstown, ležiacom 20 kilometrov od americko-kanadských hraníc, keď smeroval z Toronta do New Yorku.

Podľa Garlanda je zadržanie výsledkom spolupráce amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a kanadských úradov. Chán prvýkrát upútal pozornosť orgánov činných v trestnom konaní koncom minulého roka, keď distribuoval propagandistický materiál podporujúci Islamský.

Pomoc od policajtov v utajení

Kontakt s ním nadviazali dvaja agenti FBI. Prostredníctvom zašifrovaných správ im povedal, že New York je ideálny pre útok na židov, pretože má najväčšiu židovskú populáciu v USA. "Ideme do NYC, aby sme ich zabili," údajne napísal v jednej správe. Od policajtov v utajení žiadal o pomoc pri získaní poloautomatických pušiek typu AR-15. Mali mu tiež pomôcť zaobstarať "niekoľko dobrých loveckých nožov, aby sme im (židom) mohli podrezať hrdlá". Nie je známe, či mal Chán skutočné väzby na IS. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 20 rokov.