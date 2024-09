Tajfún Šan-šan zoslabol na cyklónu, vyžiadal si najmenej sedem obetí

(Zdroj: SITA/Kyodo News via AP)

Dosiaľ poslednú siedmu obeť Šan-šanu hlásili v nedeľu z mesta Fukuoka na juhozápade Japonska. Japonská meteorologická služba obyvateľov západného aj východného Japonska naďalej - po zoslabnutí búrkového systému - varuje pred stúpajúcou hladinou riek, záplavami aj zosuvmi pôdy. Od štvrtka, keď tajfún zasiahol pobrežie na juhu krajiny a následne sa presúval na východ, zažívajú tieto oblasti rekordné zrážky a je tam tak prirodzene vyššie riziko zosuvov pôdy.

Rýchlovlaky šinkansen stále dočasne nepremávajú

Podľa miestnych meteorológov spôsobili intenzívne zrážky na tichomorskom pobreží východného Japonska búrkové mraky, ako aj prílev teplého a vlhkého vzduchu, ktoré so sebou priniesol Šan-šan. Rýchlovlaky šinkansen stále dočasne nepremávajú vo viacerých častiach krajiny, napríklad aj v rámci trate Tokio - Osaka, na ktorej by sa však premávka mala podľa vyjadrenia miestnych železníc vrátiť do normálu ešte v priebehu nedeľného večera.