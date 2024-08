Obrovská tragédia: 23-ročného Jakuba hodili pod idúci vlak, agresívny páchateľ bol na mieste zadržaný!

23-ročného Jakuba sotil agresívny útočník pod idúci vlak (Zdroj: Facebook/Centrum Tenisa Don Balon)

23-ročný Jakub sa v sobotu 17. augusta vracal zo stretnutia s priateľmi v jednom zo sopotských barov. Približne o 5:30 ráno mal nastúpiť do vlaku smerom na Gdansk, keď ho pod idúci vlak strčil 20-ročný Maksymilian, ktorý bol v tom čase na rovnakom nástupišti. Podľa páchateľa mala incidentu predchádzať hádka, ktorú mal vyvolať sám Jakub. Jeho príbuzní ale túto informáciu rázne odmietajú a uviedli, že Jakub nikdy nejavil známky agresie a nepríjemné situácie sa naopak vždy snažil upokojiť, informujú poľské médiá.

Páchateľ bol v čase spáchania skutku opitý a test ukázal 1,8 promile alkoholu v krvi. Krátko po incidente bol zadržaný políciou, ktorá u neho našla aj narkotiká vo forme bieleho prášku. 20-ročný muž potvrdil, že bol pod vplyvom drog. Zároveň ale uviedol, že išlo o nešťastnú náhodu a nemal v úmysle zabíjať.

Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł wyjątkowy zawodnik i nasz przyjaciel Jakub, który od 9 lat był częścią... Posted by Centrum Tenisa Don Balon on Sunday, August 18, 2024

Rodina 23-ročného Jakuba sa ale z jeho tragédie nevie spamätať. 17. augusta v skorých ranných hodinách čakali na telefonát od syna, že šťastne prišiel domov, no namiesto toho sa pri dverách objavila polícia. Jakuba vychovávala jeho babka, pretože o mamu prišiel tragicky v jeho 7 rokoch. „Najhoršia vec bola pre nás identifikácia tela. Išiel som tam s manželkou a myslel som si, že je to chyba, že mu niekto ukradol doklady, že to nebol on, ale bohužiaľ...“, dodal so slzami v očiach strýko Jakuba.

Jakub bol študentom na Gdanskej univerzite a pracoval v banke. Jeho vášňou bol tenis, ktorý trénoval už od 12 rokov. Súťažil na amatérskych komerčných turnajoch, ako aj na poľských akademických majstrovstvách. Prípad je aktuálne v štádiu vyšetrovania a polícia disponuje aj kamerovým záznamom, na ktorom údajne jasne vidieť, že obeť bola vytlačená na koľajnice vo chvíli, keď prichádzal vlak. Podľa prokuratúry tak niet pochýb o tom, že išlo o vraždu a nie o nešťastnú nehodu.