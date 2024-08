Robert F. Kennedy mladší pozastavil kampaň, vo voľbách podporí Trumpa

(Zdroj: SITA/AP Photo/Stefan Jeremiah)

PHOENIX - Nezávislý kandidát na prezidenta Spojených štátov Robert F. Kennedy mladší pozastavuje svoju kampaň a vyjadril podporu republikánskemu uchádzačovi o Biely dom Donaldovi Trumpovi. Kennedy to dnes podľa tlačových agentúr oznámil v očakávanom prejave v Arizone.

"Svoju kampaň neukončujem. Jednoducho som ju pozastavil," uviedol Kennedy. Dodal, že začal proces, ktorý povedie k vyškrtnutiu jeho mena z kandidátok v desiatich amerických štátoch, ktoré bývajú pre výsledok prezidentských volieb kľúčové. "V srdci už neverím, že mám realistickú cestu k volebnému víťazstvu," uviedol Kennedy.

Ukončiť kandidatúru v takzvaných swing states, teda štátoch, ktoré nie sú dlhodobo baštou jednej ani druhej veľkej politickej strany a ktoré bývajú v americkom volebnom systéme rozhodujúce, sa Kennedy rozhodol, aby v novembrových voľbách neprispel k víťazstvu kandidátky Demokratickej strany Kamaly Harrisovej. Svoje meno na volebných lístkoch v štátoch, ktoré sú tradične baštou demokratov, chce Kennedy naopak ponechať.

Na Trumpove podujatie príde výnimočný hosť

Trump má o niekoľko hodín vystúpiť na volebnom mítingu v Glendale v Arizone a jeho kampaň uviedla, že na podujatí bude "výnimočný hosť". Na otázku agentúry AP, či pozvaným je práve Kennedy, Trumpova kampaň neodpovedala. Robert F. Kennedy mladší je synovec zavraždeného amerického prezidenta Johna F. Kennedyho.Venuje sa ochrane životného prostredia, za pandémie choroby covid-19 vystupoval proti očkovaniu a podporoval niektoré teórie označované za konšpiračné. Pôvodne chcel prezidenta Joea Bidena vyzvať na súboj o demokratickú nomináciu, ale prešiel ku kandidatúre ako nezávislý.

O tom, že sa Kennedy chystá podporiť Trumpa a ukončiť kampaň americké médiá v posledných dňoch špekulovali, keďže to v rozhovore naznačila Kennedyho volebná partnerka Nicole Shanahanová. Agentúra AP dnes informovala, že Kennedyho kampaň požiadala o odobratie z kandidátky v Pensylvánii. Kennedyho príklon k Trumpovi by v takto neskorej fáze prezidentskej kampane mohol republikánskemu kandidátovi priniesť nových voličov. Tento nárast podpory by však zrejme podľa AP nebol nijako výrazný.