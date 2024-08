Stratila sa americká milionárka: Pátra po nej FBI! Zavraždil ju jej exmanžel?

Nezvestná milionárka Ana Maria Henao Knezevic a jej bývalý manžel (Zdroj: Broward County Sherrif's)

Tento príbeh by mohol poslúžiť ako námet pre scenár trileru z dielne hollywoodskych štúdií: Talianska justícia pod dohľadom vyšetrovacej agentúry FBI z USA momentálne hľadá Anino telo v 3000-tisícovom mestečku Asagio neďaleko severotalianskeho mesta Vicenza Maria Henao Knezevic. Informuje o tom taliansky denník Corriere della Sera.

Psy prehľadávajú každý centimeter horskej oblasti. 40-ročná milionárska dedička je nezvestná od 2. februára. Americkú milionárku s kolumbijskými koreňmi naposledy videli v hlavnom meste Španielska. V Miami (americký štát Florida) zacvakli putá na rukách jej exmanžela: Je podozrivý, že zabil svoju bývalú manželku, aby získal jej dedičstvo.

Mŕtvola pochovaná v lese?

FBI predpokladá, že Srb sledoval svoju bývalú do Španielska. Vraj ju tam zabil a jej telo ukryl v kufri svojho auta. Do Srbska vraj vyrazil so svojou mŕtvou exmanželkou v batožinovom priestore. Počas výletu na bežkách v severnom Taliansku vraj telo zakopal v lese.

Žena chcela začať nový život

Marie si po ťažkom rozvode vybrala Madrid, aby tam začala nový život. Pár bol spolu 13 rokov a vybudoval si realitné impérium. Motívom činu je podľa vyšetrovateľov rozdelenie majetku za 15 miliónov eur.

Sám teraz spolupracujúci Srb dal v uplynulých dňoch úradom presné inštrukcie, ako nájsť bezvládne telo v lese Cogollo del Cengio neďaleko Asiaga. Zatkli ho už 4. mája na letisku v Miami na ceste z Belehradu.