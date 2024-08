Útok polovojenských jednotiek: Na juhu krajiny zahynulo 80 ľudí

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Amr Nabil)

CHARTÚM - Sudánske polovojenské jednotky zo Síl rýchlej podpory (RSF) zavraždili najmenej 80 ľudí počas útoku na dedinu na juhovýchode krajiny. Pre agentúru AFP to v piatok uviedli svedkovia a zdroj zo zdravotníckeho prostredia.

Útok sa odohral ešte vo štvrtok v dedine Džalkiní v štáte Sannár. Prebehol v čase, keď sa vo švajčiarskej Ženeve USA pokúšajú o dohodnutie prímeria medzi obomi stranami konfliktu v Sudáne – sudánskou armádou a RSF. Prítomná je na nich však iba delegácia RSF. "Vo štvrtok sme do nemocnice prijali 55 mŕtvych a desiatky zranených. V piatok zomrelo 25 z nich, čím sa počet obetí zvýšil na 80," uviedol pre agentúru AFP zdroj zo zdravotníckeho centra v Džalkiní.

"Včera ráno zaútočili na Džalkiní tri vojenské vozidlá. Obyvatelia sa postavili na odpor a polovojenské jednotky následne ustúpili. Neskôr sa však vrátili s desiatkami vozidiel," povedal pre agentúru AFP obyvateľ dediny, ktorý priviezol svojho zraneného syna do nemocnice. "Začali strieľať, podpálili domy a zabili mnoho ľudí, uviedol ďalší zo svedkov. "Ešte v piatok boli niektoré telá rozhádzané po ulici," dodal.

Občianska vojna medzi vládou v Chartúme a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) trvá už 16 mesiacov. Jednotky RSF v apríli 2023 dobyli hlavné mesto štátu Sannár. Odvtedy boje v tejto sudánskej provincii zo svojich domovov vyhnali takmer 726.000 ľudí, uvádza Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Humanitárna kríza v krajine sa navyše prehlbuje a vo viacerých oblastiach minulý týždeň vyhlásili stav hladomoru.