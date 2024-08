MIMORIADNY ONLINE Kto založil požiar v Záporožskej elektrárni? MAAE nenašla dôkazy, Rusko a Ukrajina sa vzájomne obviňujú

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Naživo z Ukrajiny

VIDEO Námorné sily USA, Spojeného kráľovstva a Ukrajiny absolvovali výcvik s NATO a medzinárodnými partnermi: Námorné sily USA, Spojeného kráľovstva a Ukrajiny absolvovali výcvik s NATO a medzinárodnými partnermi (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Moskva a Kyjev sa navzájom obviňujú zo založenia víkendového požiaru v ZAES. Rusko viní Ukrajinu z útoku dronom a Ukrajina tvrdí, že pravdepodobne išlo o nedbanlivosť alebo podpaľačstvo zo strany Ruska. Ako však uviedla MAAE vo vyhlásení, jej zástupcovia zatiaľ nenašli žiadne stopy po zvyškoch dronov alebo pneumatík. Primárny zdroj požiaru pravdepodobne nevznikol na základni chladiacej veže, dodala MAAE. "Na základe doterajších zistení a pozorovaní nebol tím schopný vyvodiť definitívne závery (o príčine požiaru)," uviedla agentúra na svojej webovej stránke. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ešte v nedeľu uviedol, že za požiarom stoja ruské sily.

Miestny predstaviteľ v ukrajinskom meste Nikopol neďaleko elektrárne zas po vypuknutí požiaru vyhlásil, že podľa neoficiálnych informácií ruské sily zapálili v chladiacich vežiach veľké množstvo pneumatík. Gubernátor Ruskom okupovanej časti Záporožskej oblasti Jevgenij Balickij obvinil zas Ukrajinu, že požiar spôsobila ostreľovaním priľahlého mesta Enerhodar. ZAES, najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe, obsadilo Rusko v marci 2022, krátko po začiatku svojej invázie na Ukrajinu. Obe strany konfliktu sa odvtedy vzájomne obviňujú z útokov ohrozujúcich elektráreň alebo sabotáží. Reaktory ZAES sú vzhľadom na obavy o bezpečnosť v tzv. studenej odstávke už od roku 2022, naďalej však potrebujú chladenie.