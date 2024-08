Spojené štáty rušia zákaz: Predaj zbraní do Saudskej Arábie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON – Americká vláda sa rozhodla zrušiť zákaz predaja útočných zbraní zo Spojených štátov do Saudskej Arábie. Ukončila tak trojročnú politiku tlaku na túto krajinu, zameranú na ukončenie vojny v Jemene, informuje o tom agentúra Reuters.

Ministerstvo zahraničných vecí USA v piatok rozhodnutie potvrdilo s tým, že odvoláva pozastavenie transferu určitej munície typu vzduch-zem do Saudskej Arábie. Zdroje pre Reuters predtým uviedli, že americká vláda o tom tento týždeň oboznámila Kongres, pričom predaj zbraní by mohli obnoviť už budúci týždeň. "Saudskoarabi splnili svoju časť dohody a my sme pripravení splniť našu," povedal nemenovaný vládny predstaviteľ.

Na základe amerického práva musia väčšie medzinárodné dohody o predaji zbraní preskúmať pred ich definitívnym uzavretím členovia Kongresu USA. Demokratickí i republikánski kongresmani v posledných rokoch namietali proti poskytovaniu útočných zbraní Saudskej Arábii, odvolávali sa na dôsledky jej vojenských operácií v Jemene na civilistov či obavy v oblasti ľudských práv.

Chaos na Blízkom východe

Tieto postoje sa však zmiernili v čase chaosu na Blízkom východe po útoku hnutia Hamas na Izrael z októbra minulého roka a vzhľadom na zmeny, ktoré Rijád uskutočnil pri svojich operáciách v Jemene, priblížil Reuters.

Vojna v Jemene je považovaná za jeden zo zástupných bojov medzi Iránom a Saudskou Arábiou. Jemenskí povstalci húsíovia v roku 2014 zosadili vládu v Saná podporovanú Rijádom a v roku 2015 proti nim spustila operácie vojenská koalícia vedená Saudskou Arábiou. Konflikt si vyžiadal státisíce životov a spôsobil, že 80 percent obyvateľov Jemenu je odkázaných na humanitárnu pomoc.