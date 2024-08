MIMORIADNY ONLINE Rusko zaviedlo režim protiteroristickej operácie: USA finančne pomôžu Ukrajine

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

Naživo z Ukrajiny

VIDEO

Tajný náklad na oslobodenie Krymu (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

8:00 Spojené kráľovstvo zaviedlo 9. augusta sankcie proti štyrom bieloruským jednotlivcom a trom subjektom pri štvrtom výročí prezidentských volieb v Bielorusku v roku 2020, uvádza sa na internetovej stránke britskej vlády. 9. augusta 2020 diktátor Alexander Lukašenko upevnil svoju moc prostredníctvom volebných podvodov a masových represií

7:20 Ukrajinská zápasníčka Iryna Koliadenková sa na OH v Paríži 9. augusta dostala do finále hmotnostnej kategórie do 62 kg. Koliadenková sa v semifinále stretla s aktuálnou líderkou svetového rebríčka Aisuluu Tynybekovou z Kirgizska a zvíťazila 9:2.

6:40 V Iráne prebieha výcvik desiatok príslušníkov ruskej armády na používanie balistických striel Fath 360. Uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na dva zdroje v európskych tajných službách, ktoré očakávajú, že čoskoro budú stovky týchto satelitom navádzaných zbraní dodaných do Ruska, aby ich mohlo použiť vo vojne na Ukrajine.

6:25 Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v piatok v súvislosti s bojmi v Kurskej oblasti, kde sa nachádza jadrová elektráreň, vyzval Rusko a Ukrajinu, aby zachovali "maximálnu zdržanlivosť a zabránili tak jadrovej havárii s možnými vážnymi rádiologickými následkami". Informuje správa agentúry AFP.

6:12 Ruský úrad pre kontrolu masmédií (Roskomnadzor) zablokoval v krajine prístup k aplikácii Signal určenej na šifrované odosielanie správ. Zdôvodnil to porušením protiteroristickej legislatívy. Informuje správa agentúry Reuters. "Prístup k aplikácii na odosielanie správ Signal je zablokovaný v súvislosti s porušením požiadaviek ruskej legislatívy, ktorej implementácia je nevyhnutná, aby sa zabránilo používaniu aplikácie na teroristické a extrémistické ciele,“ citovala agentúra Interfax zo stanoviska Roskomnadzoru.

6:00 Spojené štáty ohlásili v piatok novú vojenskú pomoc pre Ukrajinu v hodnote 125 miliónov dolárov. Nový balík pomoci zahŕňa rakety Stinger, delostreleckú muníciu i protitankové zbrane. Informuje správa agentúr AFP a Reuters. Nový balík pomoci je prejavom neochvejného záväzku Spojených štátov voči Ukrajine, ktorá naďalej bojuje proti invázii ruských síl, uviedol hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby.

Ukrajina prenikla na územie Kurskej oblasti

"Kyjevský režim podnikol bezprecedentný pokus o destabilizáciu situácie v rade regiónov našej krajiny," uviedol Národný protiteroristický výbor. Ukrajinská armáda tento týždeň prenikla na územie Kurskej oblasti a obsadila niekoľko dedín. V tomto regióne bola vyhlásená núdzová situácia federálneho charakteru, čo znamená, že na riešenie problémov možno využiť sily a prostriedky z celého Ruska a že možno tiež uvoľniť peniaze z federálneho rozpočtu na platby občanom.

Režim protiteroristickej operácie dáva podľa ruských zákonov úradom možnosť napríklad dočasne presunúť obyvateľstvo, kontrolovať jeho telefónne hovory alebo obmedziť dopravu. Bortnikov podľa TASS rozhodol tiež o tom, že v troch regiónoch susediacich s Ukrajinou budú organizované "protiteroristické operácie". Ich cieľom je "eliminovať hrozbu teroristických činov, ktoré páchajú protivníkove sabotážne a prieskumné skupiny".

Kvôli vpádu ukrajinských jednotiek do Kurskej oblasti muselo svoje domovy opustiť niekoľko tisíc Rusov. Ruský prezident Vladimir Putin, ktorý vo februári 2022 vyhlásil inváziu na Ukrajinu, im prisľúbil 10.000 rubľov (asi 2670 Sk) ako odškodné. Prihraničné mestá a dediny v Belgorodskej oblasti sú terčom ostreľovania z ukrajinskej strany, hlbšie vo vnútrozemí potom útočia dronmi. Ruská armáda denne podniká proti Ukrajine útoky s nasadením rôznych druhov bojových prostriedkov. Zasahuje miesta nielen pri frontovej línii, ale aj hlboko vo vnútrozemí a pôsobia Ukrajine ľudské straty aj obrovské materiálne škody.