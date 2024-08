Krvavé vraždenie ako atrakcia! Turisti platia za návštevu pekla v ukrajinskom meste Buča

Archívny obrázok po útoku na mesto Buča. (Zdroj: TASR/AP)

Ukrajina láka turistov, ktorí chcú na vlastnej koži zažiť následky vojny. Buča, lokalita, ktorá bola brutálne napadnutá ruskými jednotkami v roku 2022, sa stala obľúbenou destináciou pre tzv. „temný turizmus“.

Boje na Ukrajine aj naďalej pokračujú (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Britský Telegraph uvádza, že najmenej tucet spoločností ponúka zájazdy do mesta Buča, Irpinu a iných predtým obývaných oblastí. Takéto zájazdy ponúka ukrajinský právnik Dmytro Nykyforov, ktorý sám prišiel do Kyjeva z Olešky ako utečenec. Hovorí: „Hlavnou myšlienkou je podeliť sa s nimi o naše skúsenosti a pomôcť im dozvedieť sa viac o vojne.“

3500 eur za návštevu pekla v meste Buča

Iní operátori podľa Telegraphu využívajú vojnové zóny na finančný zisk tým, že ponúkajú drahé cestovné balíčky. Takýto balík môže stáť až 3500 eur. Veľa turistov prichádza z USA, Veľkej Británie a menších európskych krajín.

Maria Romanenko, ukrajinská utečenkyňa, ktorá teraz žije v Manchestri, neverí, že temný turizmus je vo svojej podstate problematický, pokiaľ sa to robí správne. Napriek tomu hovorí, že cestovné kancelárie by mali byť monitorované, aby sa zabezpečilo, že nikto nebude mať prospech z utrpenia iných. Ako uvádza Telegraph, ukrajinská vláda spustila v marci kampaň na prilákanie turistov, keďže každé vynaložené euro môže pomôcť ekonomike, ktorá potrebuje obnovu.

Napriek tomu existujú obavy o bezpečnosť. Romanenko zdôrazňuje: „Povedať, príďte, všetko vám ukážeme, je obrovská zodpovednosť, keď neustále húkajú sirény pri náletoch." Aj keď sú miesta ako Ľvov doteraz zväčša ušetrené, riziko útokov zostáva. Výlety do vojnových oblastí musia byť starostlivo naplánované a realizované, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých zúčastnených.