Srbi protestovali proti plánovanému otvoreniu mosta v Kosovskej Mitrovici

(Zdroj: Getty Images)

Protestujúci sa zišli na námestí v blízkosti mosta a niesli srbské vlajky a plagáty s nápismi "Chceme, aby nás (mierová misia NATO v Kosove) KFOR ochránila", "(premiér Albin) Kurti, prestaňte likvidovať srbské inštitúcie a založte Spoločenstvo srbských obcí", "KFOR má 1244 dôvodov neotvoriť most" a "Nebudeme sa odtiaľto sťahovať za žiadnu cenu". Premiér Kurti počas minulotýždňového stretnutia s veľvyslancami západných krajín uviedol, že most cez rieku Ibar v Kosovskej Mitrovici musí byť otvorený.

V prípade otvorenia mosta môžu Srbi očakávať len vyhnanie

Riaditeľ Pošty Srbska pre oblasť Kosova Ivan Milojevič povedal, že v prípade otvorenia mosta môžu Srbi očakávať len vyhnanie. "Zatvorili pošty na severe (Kosova) a očakávame, že to isté urobia aj na juhu. Očakávame to, pretože vieme, že je to jediná vec, ktorú od nich môžeme očakávať. Nemohli by byť šťastnejší, keby sme sa vzdali sami, ale na to nemáme právo kvôli našim nástupcom, našim potomkom, a kvôli našej nádeji, že dokážeme vytrvať a prekonať takéto ťažké obdobie," povedal Milojevič. Vyhlásenia medzinárodných predstaviteľov po zatvorení poštových úradov označil za "urážku duší a sŕdc" Srbov.

Kosovské policajné zložky v pondelok vykonali razie na najmenej deviatich pobočkách srbskej pošty pri severnej hranici so Srbskom. Belehrad toto konanie označil za nezákonné. KFOR v utorok varovala tamojšie vládne orgány pred pokusmi o znovuotvorenia mosta, ktorý je už roky uzavretý pre automobilovú dopravu. Mierová misia NATO uviedla, že v prípade, ak budú kosovské orgány pokračovať v potenciálnych plánoch na otvorenie mosta, "nebude váhať" zasiahnuť. Most, ktorý rozdeľuje tieto dve komunity, bol dejiskom častých stretov po vojne medzi srbskými silami a etnickou albánskou väčšinou v Kosove v roku 1999.