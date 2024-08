Tropická búrka Debby si na Floride vyžiadala najmenej päť mŕtvych

Tropická búrka Debby napáchala mnohé škody (Zdroj: SITA/Dylan Townsend/Tampa Bay Times via A)

Debby sa v pondelok dostala na severozápadné pobrežie Floridy v oblasti zvanej Big Bend (Veľký záhyb) ako hurikán prvého stupňa na päťbodovej škále s maximálnou rýchlosťou vetra 130 kilometrov za hodinu. Nad severnou Floridou potom hurikán zoslabol na tropickú búrku.

O 20:00 SELČ sa Debby nachádzala asi 16 kilometrov juhovýchodne od Savannah a pohybovala sa rýchlosťou osem kilometrov za hodinu severovýchodným smerom, uviedlo americké Národné stredisko pre hurikány (NHC). Maximálna rýchlosť vetra dosahovala 65 kilometrov za hodinu.

Medzi obeťami je podľa úradov 13-ročný chlapec, ktorého zabil pád stromu na karavan v okrese Levy. Ďalšou obeťou je vodič kamióna, ktorý v búrke stratil kontrolu nad riadením v okrese Hillsborough. V okrese Dixie pri autonehode zahynula matka s 12-ročnou dcérou a v Južnej Georgii bola po páde stromu na terasu hlásená 19-ročná obeť. NHC kvôli pomalému postupu búrky varoval pred katastrofickými záplavami.

Na Floride bolo podľa webu PowerOutage.com dnes večer bez prúdu asi 94 500 domácností a podnikov. S výpadkami sa potýkalo tiež na 21.000 obyvateľov v Georgii a Južnej Karolíne. Podľa predpovedí sa búrka dnes a v stredu preženie pozdĺž pobrežia Georgie a oboch Karolín a vo štvrtok sa presunie do vnútrozemia. Výstraha pred lijákmi potrvá v Južnej aj Severnej Karolíne až do piatka.

Tohtoročná hurikánová sezóna, ktorá trvá od 1. júna do 30. novembra, bude podľa odhadov veľmi intenzívna. Debby je štvrtou pomenovanou búrkou tohtoročnej sezóny, pričom americký Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA) odhaduje, že ich tento rok bude až 25, z ktorých osem až 13 by mohlo mať silu hurikánov. Zároveň sa predpokladá, že vzhľadom na klimatické zmeny by pomaly postupujúce búrky ako Debby mohli byť častejšie.