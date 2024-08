Bosna nepovolila srbskému vicepremiérovi Vulinovi vstup do krajiny

Aleksandar Vulin (Zdroj: TASR/AP Photo/Darko Vojinovic)

SARAJEVO A- Minister zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny Elmedin Konakovič v pondelok potvrdil, že odmietol povoliť vstup do krajiny srbskému vicepremiérovi Aleksandarovi Vulinovi pre jeho extrémistické politické názory a rétoriku. Informuje agentúra HINA.

Vulina mal vrtuľník dopraviť do mesta Čapljina na juhu Bosny a Hercegoviny na spomienkovú slávnosť, ktorú srbská entita v krajine zorganizovala v pondelok za miestnych Srbov zabitých príslušníkmi chorvátskeho ultranacionalistického hnutia Ustaša v obci Prebilovci v roku 1941.

archívne video

Policajná bitka v Bosne

Konakovič potvrdil, že nepodpísal žiadosť o vstup, ktorú z Belehradu zaslali minulý týždeň v piatok. Postup pri schvaľovaní žiadostí o prílet zahraničných vrtuľníkov do vzdušného priestoru Bosny a Hercegoviny si vyžaduje podpisy ministra zahraničných vecí a ministra dopravy a komunikácií. Konakovič uviedol, že svoj podpis zadržal z pochopiteľných dôvodov. Vulin je podľa jeho slov "notoricky známym rušivým faktorom" v regióne, človekom, ktorý finančne podporoval dve vysokoškoláčky, ktoré oslavovali vojnových zločincov zo síl bosnianskych Srbov, a človekom, ktorý denne podkopáva a napáda suverenitu Bosny a Hercegoviny.

Vulin sa počas svojho pôsobenia na čele srbskej bezpečnostnej agentúry BIA postaral o to, aby dve študentky srbského pôvodu z Bosny a Hercegoviny mohli pokračovať vo vzdelávaní v Srbsku a dostávať štipendiá, pretože zo školy v Sarajeve museli odísť, keď verejne oslavovali bosnianskosrbských vojnových zločincov. Vulin, na ktorého v roku 2023 uvalil sankcie aj Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) amerického ministerstva financií, mohol do Bosny a Hercegoviny pricestovať po súši, ale nerozhodol sa pre túto alternatívu. Srbský rezort diplomacie v súvislosti s týmto zákazom zaslal do Sarajeva protestnú nótu.