Obavy z eskalácie na Blízkom východe: V Iráne pristálo ruské vojenské lietadlo

Izrael a Irán svojimi vzájomnými hrozbami podnecujú obavy, že na Blízkom východe môže čoskoro vypuknúť veľká vojna. Po smrti Ismaila Haníju, zahraničného šéfa islamistického Hamasu, pri útoku v Teheráne, mulláhovia prisľúbili pomstu židovskému štátu. Nie je jasné, kedy by sa hroziaci odvetný úder mohol uskutočniť.

Ako píše „Bild“, proruskí propagandisti cez víkend šírili na sociálnych sieťach fámy, že Rusko údajne posiela do Iránu veľký počet dopravných lietadiel, aby vybavili režim na útok na Izrael. Hoci "hromadné" dodávky nemožno potvrdiť, v Teheráne však pristálo dopravné lietadlo IL-76. Izrael sa obáva, že ruské zbraňové systémy by mohli posilniť arzenál mulláhov a dokonca skončiť v rukách teroristických skupín. Podľa „Bildu“ prichádza do úvahy niekoľko zbraňových systémov.

Protiletecká obrana, riadené strely a podobne: Irán potrebuje tieto zbrane

Protilietadlové systémy sú preto obzvlášť dôležité na ochranu najdôležitejších vojenských zariadení v Iráne. Teherán už z Ruska dostal systémy Tor-M1 a S-300. Izrael však stále môže obísť iránsku protivzdušnú obranu. Len v apríli Izrael presným úderom zničil časti komplexu S-300.

Režim mulláhov potrebuje aj balistické strely a riadené strely. Podomácky vyrobené rakety boli z veľkej časti zachytené s pomocou USA počas veľkého útoku v apríli. Pomôcť by mohla ruská riadená strela Iskander. Samotný Vladimir Putin však potrebuje balistické rakety pre svoju útočnú vojnu na Ukrajine.

Ruské stíhačky SU-35 tiež zaujímajú Irán. Podľa „Bildu“ boli iránski piloti na týchto strojoch vycvičení pred dvoma rokmi. Dodávka týchto strojov však doteraz meškala.