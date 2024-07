Demonštranti narušili predvolebné zasadnutie SPD v Sasku

Boris Pistorius (Zdroj: TASR/Moritz Frankenberg/dpa via AP)

Na zhromaždení bol aj nemecký minister obrany Boris Pistorius a jeho narušitelia sa zhromaždili pred budovou, kde sa podujatie SPD konalo, uviedla policajná hovorkyňa. Tri osoby narušili samotnú diskusiu a vyviedla ich ochranka. Títo narušitelia sa vyjadrovali najmä ku konfliktu v Pásme Gazy, píše na svojej webovej stránke regionálny denník Leipziger Zeitung.

Protest proti podujatiu SPD podľa polície organizovala skupina "Dosiahnuť mier bez zbraní" (Frieden schaffen ohne Waffen) a krajne ľavicová strana Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW). Volebná líderka SPD Petra Köppingová uviedla, že poprední predstavitelia strany občanom ponúkajú priestor na diskusiu. "My sa neskrývame. Bohužiaľ, existujú ľudia, ktorí chcú všetkými prostriedkami takýmto diskusiám zabrániť. My sa tým však nenecháme zlomiť," napísala na sociálnej sieti X.

Voľby do krajinského parlamentu v Sasku sa konajú 1. septembra. V roku 2019 v nich zvíťazili kresťanskí demokrati (CDU) vtedajšej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej s 32,1 percentami. Krajne pravicová a protiimigračná Alternatíva pre Nemecko (AfD) skončila na druhom mieste so ziskom 27,5 percent. SPD bola piata so 7,7 percentami.