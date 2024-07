V luxusnom hoteli v Thajsku sa otrávilo 6 turistov: Na šálkach s čajom bol smrteľný kyanid!

Šesť Vietnamcov sa otrávilo v thajskej metropole kyanidom (Zdroj: TASR/AP Photo/Sakchai Lalit)

BANGKOK - Šesť Vietnamcov, ktorí boli v utorok nájdení mŕtvi v luxusnom hoteli v thajskej metropole Bangkoku, bolo zrejme otrávených kyanidom. Polícia podľa agentúr AP a Reuters uviedla, že predpokladaným vrahom je jeden z mŕtvych. Motívom boli zrejme spory o dlh súvisiace so zlou investíciou.

Telá troch mužov a troch žien našla v luxusnom hoteli Grand Hyatt Erawan v centre Bangkoku v utorok popoludní chyžná. Policajný šéf povedal, že forénzni experti našli stopy kyanidu na dvoch termoskách a na šálkach s čajom. Neskôr šéf forenzného oddelenia thajskej polície Trajrong Pivpan oznámil, že podľa prvých výsledkov pitvy bol kyanid zistený v krvi všetkých šiestich zosnulých. Známky fyzického násilia sa nepotvrdili.

Vietnamci, z ktorých dvaja mali aj americký pas, boli naposledy videní v pondelok pri donáške jedla do hotelového apartmánu. Podľa hotelových záznamov do izby nikto okrem nich nevstúpil. Dvere boli zamknuté.

Prípad nemá vplyv na bezpečnosť turistov

Zástupca policajného šéfa v Bangkoku Noppasin Punsavat uviedol, že prípad je podľa všetkého súkromnou záležitosťou a nemá vplyv na bezpečnosť turistov. Dvaja zo šestice Vietnamcov údajne požičali "desiatky miliónov bátov" inému zo zosnulých pre investičné účely. Skupina sa možno zišla, aby záležitosť urovnala, napísala agentúra Reuters.

Dvaja zo zosnulých sa snažili dostať k dverám

Polícia uviedla, že jeden zo šestice zrejme zabil ostatných, nepovedala ale, kto je podozrivý a prečo tiež zomrel. Šéf bangkockej polície generálporučík Tchiti Sangsavang v utorok vyhlásil, že štyri telá boli nájdené v obývacej izbe a dve v spálni. Dvaja zo zosnulých sa zrejme snažili dostať k dverám, no skolabovali skôr, ako sa im to podarilo.

Šéf forenzného oddelenia Pivpan uviedol, že samovražda je nepravdepodobná, pretože niektorí zo šestice mali v Thajsku ďalšie plány a mali na ďalšie dni dohodnutých sprievodcov či vodičov. Telá boli na rôznych miestach hotelového apartmánu, takže sa nezdá, že by dotyční vedome požili jed a čakali s ostatnými na smrť, dodal.