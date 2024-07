Polícia asi 1,5 kilometra od zjazdu republikánov zastrelila muža s nožmi, píše agentúra AP

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MILWAUKEE -Polícia v meste Milwaukee v americkom štáte Wisconsin zastrelila muža, ktorý sa asi 1,5 kilometra od republikánskeho nominačného zjazdu oháňal dvoma nožmi. Podľa úradov nič nenasvedčuje tomu, že by streľba súvisela so zjazdom. Informovala o tom v noci na dnes agentúra AP, podľa ktorej zasahovali policajti zo štátu Ohio, ktorí do Milwaukee prišli spoločne s ďalšími strážcami zákona pomôcť so zabezpečením bezpečnosti počas republikánskej akcie.

Pätica policajtov strieľala na muža, ktorý mal v každej ruke nôž, odmietol splniť policajné príkazy a mieril k neozbrojenému človeku, povedal na tlačovej konferencii policajný šéf v Milwaukee Jeffrey Norman. "Niekoho život bol v ohrození," dodal veliteľ policajného zboru. Podľa denníka The New York Times (NYT) policajti na muža narazili, keď miestom prechádzali počas hliadky na kolesách. Sú podľa neho súčasťou kontingentu asi 4500 strážcov zákona z celej krajiny, ktorí prišli do mesta pomôcť so zabezpečením bezpečnosti počas republikánskeho zjazdu, ktorý sa začal v pondelok a potrvá do štvrtka. Podľa AP zásah vyvolal hnev niektorých miestnych obyvateľov, ktorí chceli vedieť, prečo sa policajti z iného amerického štátu pohybujú v ich susedstve, ktoré leží asi 1,5 kilometra od republikánskeho zhromaždenia.

Mohli byť schopní situáciu upokojiť

Sesternica zastreleného muža Linda Sharpeová povedala, že jej príbuzný menom Samuel Sharpe žil v neďalekom stanovom tábore. Niektorí obyvatelia pritom uviedli, že táborisko existuje na mieste dlho a miestni policajti množstvo tamojších obyvateľov poznajú, mohli byť preto schopní situáciu upokojiť. Podľa NYT v tábore žijú bezdomovci. Podľa Normana boli policajti v im pridelenej zóne a mali na sebe kamery, ktorej zábery polícia už zverejnila. Bolo na nich podľa AP okrem iného vidieť, ako niekoľko policajtov kričí na muža, aby odhodil nôž, a keď sa priblížil k neozbrojenému mužovi, policajti vystrelili. Hovorkyňa americkej tajnej služby Alexi Worleyová prípad odmietla komentovať s argumentom, že policajti strieľali mimo bezpečnostného perimetra zjazdu a prípad spadá pod jurisdikciu polície. Zjazd Republikánskej strany v Milwaukee v pondelok nominoval ako kandidáta pre novembrové prezidentské voľby bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten sa na sobotňajšom predvolebnom mítingu v Pensylvánii stal terčom atentátnika, ktorý ho trafil do pravého ucha. Útočníka, ktorý zabil jedného z divákov a ďalších dvoch zranil, zastrelila ochranka.