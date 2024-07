Politológovia sa zhodli! Pomôže atentát Trumpovi v kampani? TÁTO fotka sa stane virálnou

(Zdroj: SITA/AP Photo/Gene J. Puskar)

Taktiež Peter Just usudzuje, že útok Trumpovej šance na znovuzvolenie skôr posilní. "A to vrátane dopadu toho gesta so zaťatou päsťou, ktoré sa stane ikonickým a virálnym obrázkom ilustrujúcim ten útok. Už teraz to je na všetkých serveroch," poznamenal. "Pomôcť mu to určite môže," myslí si Jiří Pondělíček z Univerzity Karlovej. Trump sa stal na sobotňajšom predvolebnom mítingu v meste Butler terčom atentátnika, ktorý ho trafil do pravého ucha. Na internete sú vidieť jeho fotografie s krvácajúcim uchom a zdvihnutou päsťou.

"Trump to v kampani bezpochyby naplno zužitkuje - bude stavať na odiv svoje odhodlanie v kampani intenzívne pokračovať napriek útoku. Tiež to pravdepodobne využije na posilnenie rétoriky o potrebe zavedenia poriadku, vlády silnej ruky a rozhodného vedenia," myslí si Brusenbauch Meislová.

Nedostatočná ochrana občanov

Trump podľa nej bude argumentovať tým, že administratíva terajšieho demokratického prezidenta Joea Bidena nedokáže zabezpečiť dostatočnú ochranu občanov a v tomto ohľade úplne zlyhala. Republikánsky prezidentský kandidát podľa nej preto použije útok ako argument pre to, že iba on je schopný krajine navrátiť bezpečnosť, pokoj a stabilitu.

"Útok tiež bude dominovať všetkému spravodajstvu a zabezpečí Trumpovi ešte väčšiu mediálnu pozornosť ako doteraz. To zvýši jeho viditeľnosť v médiách a umožní mu ľahšie komunikovať jeho politické vízie," domnieva sa politologička.