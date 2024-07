PRVÉ slová Trumpa po streľbe! Vedel som, že niečo nie je v poriadku

Donald Trump po streľbe na mítingu v Pensylvánii poďakoval tajnej službe Spojených štátov amerických a všetkým orgánom činným v trestnom konaní, ktorí sa pričinil k záchrane exprezidenta. Na toho účastník strieľal počas toho, ako sa prihováral ľuďom. Tá mu prestrelila hornú časť pravého ucha. Našťastie však zranenia boli len ľahké.

Donald Trump sa po prvotnom ošetrení prihovoril ľuďom prostredníctvom sociálnej siete. "Bol som postrelený guľkou, ktorá prenikla hornou časťou pravého ucha," napísal Trump. "Okamžite som vedel, že niečo nie je v poriadku. Počul som svišťanie, výstrely a hneď som pocítil, ako mi guľka roztrhla kožu," uviedol Trump.

"Je neuveriteľné, že takýto čin sa môže odohrať v našej krajine," dodal. Pri streľbe zahynul okrem útočníka ešte jeden človek a ďalší dvaja sú vážne zranení. Donald Trump vyjadril úprimnú sústrasť rodine obete útočníka.

