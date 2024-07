Útok na české veľvyslanectvo v Moskve! Vchod do areálu obliali červenou farbou

České veľvyslanectvo v Moskve (Zdroj: X/Sota_Vision)

MOSKVA - Neznámy útočník alebo útočníci obliali vchod do areálu českého veľvyslanectva v Moskve červenou farbou. Informuje o tom agentúra TASS.

Farbou bola obliata tabuľa s grafikou na plote pred budovou veľvyslanectva, ktorá sa nachádza priamo pod vlajkami Českej republiky a Európskej únie, a tiež otočná železná bránka vedúca do areálu. Hovorca českého ministerstva zahraničných vecí Daniel Drake incident potvrdil. "Môžem potvrdiť, že dnes ráno došlo k zašpineniu plota českej ambasády červenou farou. Maskovaní páchatelia boli zadržaní," uviedol bez ďalších podrobností. Agentúra TASS zverejnila k správe aj video, na ktorom vidieť, ako robotníci odstraňujú škody. Podľa agentúry sa im pritom už podarilo zmyť veľkú časť farby.

archívne video

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 607 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Situácia v okolí českého diplomatického zastupiteľstva je však pokojná, uviedol redaktor, ktorý bol na mieste. České veľvyslanectvo v Moskve sa pritom nachádza na ulici Juliusa Fučíka, na ktorej sídli i slovenské veľvyslanectvo.

Česko je známe svojím výrazným protiruským postojom, konštatuje agentúra TASS. Patrí tiež ku krajinám Západu, ktoré aktívne poskytujú vojenskú pomoc Ukrajine. Česko napríklad vedie iniciatívu na dodanie munície pre Ukrajinu, ku ktorej sa pripojili aj iné západné krajiny.