Pellegrini a Kaliňák sa stretli so Zelenským: Rokovanie za zatvorenými dverami! TOTO boli témy rozhovoru

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Na úvod tlačovej konferencie prezident SR uviedol, že Slovensko rovnako ako ostatných 31 krajín vyjadrilo podporu záverečnému dokumentu summitu.

archívne video

Peter Pellegrini zo samitu NATO vo Washingtone (Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini)

"Priebeh summitu nebol vôbec nejakým spôsobom komplikovaný, nakoľko došlo k zhode všetkých členských krajín na definitívnom znení záverov, ktoré sú prezentované, a preto celá diskusia prebiehala skôr v tóne, kde sme jednotlivé členské krajiny potvrdzovali naše pozície, naše postoje, prezentovali naše priority," povedal Pellegrini, podľa ktorého boli postoje SR pretavené do záverečného dokumentu.

Slovensko podľa prezidenta súhlasilo aj s časťou vyhlásenia, v ktorej sa uvádza, že Ukrajina sa stane členom NATO pod podmienkou, že s tým budú spojenci súhlasiť. S ukrajinským prezidentom diskutovali o aktuálnej situácii na frontovej línii, pričom Pellegrini zdôraznil, že nemôže zachádzať do detailov, vzhľadom k tomu, že šlo o rokovania za zatvorenými dverami. Prezident Zelenskyj ho však informoval, že niektoré pozície, alebo stav na frontovej línii okolo Charkova je odlišný ako ho prezentuje ruská strana.

Rokovania sa zúčastnil aj Robert Kaliňák

Podľa Pellegriniho so Zelenským a členmi ukrajinskej vlády rokoval aj minister obrany Kaliňák. "Hovorili o možnosti ďalších kontraktov pre slovenský vojenský priemysel, kde sa ukazuje, že rozhodnutie aj vlády Slovenskej republiky a súkromného investora navýšiť kapacity pri výrobe munície alebo hlavní, alebo pri znásobení produkcie našich zbraňových systémov ako Zuzana a iné, sa ukazuje ako veľmi efektívne, pretože je extrémny záujem od viacerých členských krajín o dodávky našich zbraňových systémov alebo munície," uviedol prezident SR.

Spomenul aj českú muničnú iniciatívu, do ktorej podľa neho Slovensko neprispieva peniazmi, ale kapacitami, čo podľa jeho slov uviedol aj ukrajinskému lídrovi. Zelenskyj sa informoval o zdravotnom stave slovenského premiéra Roberta Fica a privítal, že si premiéri oboch krajín telefonovali a dohodli sa na stretnutí vlád, ktoré sa na jeseň uskutoční na ukrajinskej strane. Na Ukrajinu by mal vycestovať aj Pellegrini, podľa ktorého by sa návšteva taktiež mohla konať na jeseň.

Pellegrini tiež potvrdil pripravenosť SR po útoku na detskú nemocnicu poskytnúť zdravotnú starostlivosť detským pacientom. "Sme pripravení, naše kapacity sú k dispozícii a je už len na ukrajinskej strane, či tieto kapacity využije, alebo nie," povedal prezident SR.