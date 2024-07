Ľudia z Macronovho tábora sa údajne stretávali s Le Penovou i Bardellom

Emmanuel Macron (Zdroj: SITA/Gonzalo Fuentes/Pool via AP)

Jedným z hostí bol aj francúzsky expremiér Édouard Philippe, ktorý priznal, že v decembri minulého roka sa v Paríži zúčastnil na večeri za účasti Le Penovej.Informoval o tom v stredu francúzsky denník Le Monde, ktorý pripomenul, že s Philippom sa počíta ako s protikandidátom Le Penovej v prezidentských voľbách v roku 2027. Philippe by mal byť kandidátom tzv. republikánskeho tábora.Philippe v rozhovore v televízii TF1 priznal, že bol na večeri, kde bola aj Le Penová. Dodal, že sa spolu rozprávali, pričom "si uvedomili", že majú medzi sebou "veľmi hlboké nezhody v mnohých témach".

Zobraziť galériu (2) Marine Le Penová (Zdroj: SITA/AP Photo/Francois Mori)

Le Penová v stredu v príhovore k poslancom RN zvoleným v predčasných voľbách do francúzskeho parlamentu večeru s Philippom bagatelizovala, keď vyhlásila: "Chodím na večere s mnohými ľuďmi, nič na tom nie je".Viacerí predstavitelia koalície strán podporujúcich prezidenta Emmanuela Macrona, do ktorej patrí aj Philippova strana Horizonty (Horizons) v stredu vyjadrili ľútosť v súvislosti so stretnutím s Le Penovou a označili ho za "zlý signál".

"Medzi nami a krajnou pravicou je neprekonateľná priepasť" a "je zlým signálom pre krajinu, že sa znásobujú znaky ústretovosti smerom k nim," vyhlásil predseda Demokratického hnutia (MoDem) François Bayrou v televízii BFM po tom, čo sa spočiatku snažil situáciu zmierniť vyhlásením, že "nezasahuje do časového harmonogramu a zoznamu hostí, ktorí si dohadujú večere".Kým parížsky komunálny poslanec Sylvain Maillard, ktorý viedol klub "macronistickej" strany Obroda (RE) v Národnom zhromaždení, v rozhovore pre Radio J uviedol, že stolovať s Le Penovou "je neškodné", ministri dosluhujúcej vlády Aurore Bergéová a Gérald Darmanin uviedli, že by pozvanie na takú večeru odmietli.Christoph Béchu, ktorý je ministrom pre ekologickú transformáciu a druhým mužom v Philippom založenej strane Horizonty, si myslí, že "nikdy nezaškodí vedieť, kto sú vaši politickí protivníci".

Argumentoval tiež, že Philippe sa "od tejto slávnej večere" nijako nezmenil a naďalej odmieta spoluprácu s krajne pravicovým RN i krajne ľavicovým Nepoddajným Francúzskom (LFI).Podpredseda RN Sébastien Chenu v rozhovore pre RTL vyhlásil, že neznáša "policajný dohľad. V demokracii si môžete dať večeru, s kým chcete". Dodal, že keď Philippe večeria s Le Penovou, "aspoň nemám pocit, že sme škodná."Podľa denníka Le Monde bol hosťom na jednej z takýchto večerí aj minister obrany Sébastien Lecornu.

Ako napísal Le Monde, tieto tajné stretnutia sa údajne konali v parížskom dome Thierryho Solra, bývalého politického poradcu Emmanuela Macrona, ktorý je stále v kontakte s Elyzejským palácom.Tento bývalý poslanec za stranu Republikáni (LR), ktorý bol niekoľkokrát odsúdený, má povesť osoby, ktorá si udržiava veľmi rozsiahlu sieť kontaktov v politike. Aj večer po prvom kole predčasných parlamentných volieb - 30. júna - bol údajne prítomný v Elyzejskom paláci, aby s Macronom analyzoval ich výsledky.