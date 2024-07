Obavy o zdravie Bidena: Z kampane však neodstúpi a zotrvá v boji o Biely dom

Joe Biden (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

Trump (78) v telefonickom rozhovore pre stanicu Fox News uviedol, že 81-ročný demokrat Biden odmietne ukončiť kampaň kvôli svojmu egu. "Má ego a nechce skončiť. Nechce to urobiť," povedal Trump o svojom rivalovi, ktorý ho porazil, keď sa republikánsky exprezident uchádzal o znovuzvolenie vo voľbách v roku 2020.



Zuzana Čaputová sa vo Varšave stretla s prezidentom Spojených štátov Joeom Bidenom (Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová)

"Je to zaujímavé, ale získal veľkú moc, pretože (v demokratických primárkach) získal delegátov. Keď má delegátov, pokiaľ nepovie 'Sťahujem sa (z kampane)', oni nemôžu urobiť nič, aby ho dostali preč, zostáva len 25. dodatok," poznamenal Trump.

Odvolal sa tak na 25. dodatok ústavy USA, ktorý umožňuje viceprezidentovi a členom kabinetu vyhlásiť, že prezident nie je schopný výkonu právomocí a povinností úradu. Funkciu vtedy preberá viceprezident, spresňuje Reuters. Doposiaľ sa však neobjavili žiadne indície, podľa ktorých by úradujúca viceprezidentka USA Kamala Harrisová či vysokopostavení demokrati takúto možnosť zvažovali.

Obavy o jeho mentálnu zdatnosť

Trumpove vyjadrenia prišli v čase rozruchu v demokratickom tábore po katastrofálnej debate prezidentských kandidátov z 27. júna, po ktorej sa začali množiť výzvy, aby sa Biden z kampane stiahol pre obavy o jeho mentálnu zdatnosť.

Úradujúci prezident počas debaty v Atlante častokrát hovoril nesúvisle a miestami vyzeral zmätene, pripomína AFP. "Poviem vám, bola to zvláštna debata, pretože v priebehu niekoľkých minút odpovede, ktoré dal, nedávali veľký zmysel," poznamenal v rozhovore Trump.

Exprezident zároveň dodal, že zámerne sa na Bidena veľmi nepozeral, keď mu úradujúci prezident odpovedal. "Neboli to vlastne ani odpovede. Boli to len slová poskladané dohromady, ktoré nemali žiadny význam alebo zmysel," dodal Trump.

Biden sa nelieči na Parkinsonovu chorobu, uviedol Biely dom

Americký prezident Joe Biden sa nelieči na Parkinsonovu chorobu, uviedol v pondelok Biely dom. Reagoval tak na správy, že Bidena za posledný rok dovedna osemkrát navštívil špecializovaný odborník. Informuje agentúra Reuters.

Obavy, že osemdesiatjedenročný Biden môže trpieť neznámou chorobou, sa znásobili po jeho nepresvedčivom výkone v predvolebnej debate s exprezidentom Donaldom Trumpom z 27. júna. Biden ňou chcel predovšetkým uistiť svoj tím a voličov o svojom dobrom zdravotnom stave. Početné chyby, ktoré Biden v debate urobil, však skôr posilnili obavy časti demokratov. Íní ho, naopak, podporili.

Denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na zoznam návštevníkov Bieleho domu napísal, že Kevin Cannard, neurológ, ktorý sa špecializuje na poruchy pohybového aparátu a nedávno publikoval článok o Parkinsonovej chorobe, navštívil Biely dom osemkrát v priebehu uplynulého roka - od leta do jari.

Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jeanová-Pierrová odmietla potvrdiť návštevy odborníka s argumentom, že z bezpečnostných dôvodov chce rešpektovať súkromie všetkých zainteresovaných. Biden podľa nej trikrát navštívil neurológa v súvislosti so svojimi každoročnými lekárskymi prehliadkami.

Podľa hovorkyne Biden absolvuje lekárske vyšetrenie niekoľkokrát za týždeň. So svojím lekárom sa tiež zhodol, že test mentálneho zdravia je neopodstatnený. Prezident USA už viackrát od debaty uistil, že v kampani pre novembrové prezidentské voľby zotrvá, a to aj napriek výzvam niektorých kongresmanov z Demokratickej strany, aby z boja o Biely dom odstúpil v prospech iného nominanta.

Biden v stredu v Bielom dome prijme nového britského premiéra Starmera

Americký prezident Joe Biden sa v stredu v Bielom dome stretne na svojich prvých priamych bilaterálnych rokovaniach s novým britským premiérom Keirom Starmerom. V pondelok to oznámil Biely dom. Informuje agentúra Reuters.

Biden už v piatok telefonicky zablahoželal Starmerovi k drvivému víťazstvu jeho Labouristickej strany v minulotýždňových štvrtkových parlamentných voľbách. Obaja politici podľa vyhlásenia "opätovne vyzdvihli osobitné vzťahy medzi oboma krajinami a dôležitosť spolupráce pri podpore slobody a demokracie vo svete".

Prezident USA pri tejto príležitosti tiež povedal, že sa teší na úzku spoluprácu so Starmerom v dôležitých oblastiach vrátane podpory Ukrajiny vo vojne s Ruskom. Starmer Bidena podľa vyhlásenia úradu premiéra ubezpečil, že podpora Spojeného kráľovstva Ukrajine je "neochvejná". Nový britský premiér sa zúčastní aj na tohtotýždňovom summite Severoatlantickej aliancie vo Washingtone, ktorý sa koná pri príležitosti 75. výročia založenia NATO. Biden sa tento týždeň vo štvrtok v rámci tohto summitu stretne aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, povedal reportérom hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby.