Milei obhajoval svoje urážlivé komentáre na adresu brazílskeho prezidenta

Javier Milei (Zdroj: SITA/AP Photo/Bernat Armague)

Milei v príspevku na sociálnej sieti s nadpisom "dokonale hlúpy dinosaurus" obhajoval svoje predchádzajúce urážlivé komentáre, v ktorých je Lula podľa neho "skorumpovaný komunista". Zároveň ho obvinil zo zasahovania do predvolebnej kampane v Argentíne v roku 2023.

archívne video

Lula minulý týždeň uviedol, že Brazílčanom aj jemu samotnému Milei dlhuje ospravedlnenie za to, že povedal "veľa hlúpostí o Brazílii", ktorá je hlavným obchodným partnerom Argentíny. Úrad brazílskeho prezidenta najnovší Mileiho slovný útok nekomentoval. Argentínsky prezident sa počas najbližšieho víkendu chystá navštíviť Brazíliu, kde sa má stretnúť s najväčším Lulovým politickým rivalom, exprezidentom Jairom Bolsonarom. Milei od nástupu do funkcie v decembri minulého roka kritizoval mnohých ľavicových lídrov a urážal španielskeho premiéra aj prezidentov Kolumbie, Venezuely, Mexika či Bolívie.