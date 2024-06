Česká eurokomisárka končí ako členka hnutia ANO: Avizuje pôsobenie v akademickej sfére

Podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka pre hodnoty, transparentnosť a spravodlivosť Věra Jourová (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

PRAHA/BRUSEL - Česká eurokomisárka Věra Jourová sa po približne desiatich rokoch rozhodla skončiť ako členka hnutia ANO Andreja Babiša. Podľa nej ide o priateľský rozchod. Oznámila to v piatok na sociálnej sieti X, informuje portál Novinky.cz.

"Blíži sa koniec môjho mandátu v Európskej komisii a plánujem si odpočinúť od aktívnej politiky. Chcem byť naďalej užitočná a využiť svoje skúsenosti z akademickej pôdy," uviedla Jourová. Hnutiu ANO sa poďakovala za príležitosť zastupovať Česko vo svete. Predseda ANO Andrej Babiš jej poprial veľa šťastia do budúcnosti. Podľa neho sa rozhodla ukončiť členstvo v hnutí, pretože sa to nezhoduje s jej plánmi pôsobiť v akademickej sfére. Podľa českého portálu by chcela Jourová pôsobiť ako vyučujúca na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej.

archívne video

Věra Jourová o ohrození slobody verejnoprávnych médií na Slovensku (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Babiš jej vyčítal mnohé veci

Novinky.cz píšu, že hoci Babiš aj Jourová hovoria o priateľskom rozchode, šéf hnutia ju opakovane kritizoval pre ich rozdielne názory na rôzne témy. Samotná politička už predtým priznala, že sa názorovo s hnutím rozchádza a nevie, či by sa dokázali zladiť. Babiš jej napríklad vyčítal podporu Európskeho aktu o slobode médií, ktorý on považuje za ohrozenie slobody slova a zavádzanie novej totality. V apríli tiež vyhlásil, že Jourová sa v Bruseli "úplne zbláznila". Rozdielne pohľady majú aj na slovenského premiéra Roberta Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána.

Blíží se konec mého mandátu v Evropské komisi a plánuji odpočinek od aktivní politiky.



🇨🇿 chci být i dál prospěšná, využít pro ni své zkušenosti v akademické sféře. Těším se na novou cestu i na akademickou svobodu.



Proto jsem se rozhodla pro přátelský rozchod s #hnutíANO.



1/2 — Věra Jourová (@VeraJourova) June 28, 2024

V roku 2013 a 2014 pôsobila Jourová ako podpredsedníčka hnutia ANO, nakrátko sa stala aj ministerkou regionálneho rozvoja vo vláde Bohuslava Sobotku. Na jeseň roku 2014 bola vymenovaná na post eurokomisárky v komisii Jean-Claudea Junckera, kde mala na starosti novovzniknuté portfólio spravodlivosti, ochrany spotrebiteľov a otázky rovnosti pohlaví. Od roku 2019 pôsobí ako podpredsedníčka eurokomisie a komisárka pre hodnoty a transparentnosť.