Dôležité stretnutie: Prezident Pellegrini sa na summite stretne so Zelenským

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Má to byť krátke bilaterálne rokovanie, ešte predtým, ako sa spustí oficiálny program za účasti prezidenta. Čakám, že sa to udeje ešte predtým, ako budeme mať spoločné fotenie a podpis tých zmlúv medzi EÚ a Ukrajinou," uviedol prezident s odkazom na bezpečnostný pakt medzi oboma stranami, ktorý by mal Ukrajine zaistiť dlhodobú - aj vojenskú - podporu zo strany EÚ.

Maroš Šefčovič by si podľa Pellegriniho zaslúžil silné ekonomické portfólio (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Pellegrini spresnil, že na toto krátke a priateľské stretnutie nadviaže bilaterálne stretnutie so Zelenským, naplánované počas júlového summitu NATO vo Washingtone. "Budem ho informovať o tom, čo momentálne Slovensko vo vzťahu k Ukrajine robí a budem sa ho pýtať, ako hodnotí aktuálnu situáciu na ukrajinskom fronte. Budem sa snažiť, aby to bolo stretnutie dvoch dobrých susedov, ktorí v tejto ťažkej chvíli si navzájom musia pomáhať," odkázal.

(Zdroj: TASR/Urs Flueeler/Keystone via AP)

Pellegrini vyjadril presvedčenie, že Zelenskyj dobre vidí doterajšie kroky slovenskej strany po spoločnom zasadnutí oboch vlád v Michalovciach, aj podpis memoranda o spoločných projektoch, ktoré sa majú realizovať medzi Ukrajinou a Slovenskom.

Prezident SR sa dotkol aj témy obsadzovania najvyšších pozícii v euroinštitúciách a spresnil, že na slovenskej pozícii sa od minulotýždňového mimoriadneho summitu nič nezmenilo, najmä čo sa týka estónskej premiérky Kaje Kallasovej a portugalského expremiéra Antónia Costu a očakáva pri tejto téme "tvrdé debaty".

"Uvidíme čo všetko vzíde z rokovania veľkej trojkoalície a aký vznikne priestor pre slovenského nominanta na eurokomisára Maroša Šefčoviča," opísal situáciu. Bol to odkaz na rokovania medzi troma veľkými európoskymi politickými rodinami - ľudovcami, socialistami a liberálmi.