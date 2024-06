USA postupne obnovia kontroly avokáda v problematickom mexickom štáte

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

Inšpektori amerického ministerstva poľnohospodárstva (USDA) sa "po nedávnej agresii voči nim postupne začnú vracať do baliarní," uviedol Salazar vo svojom vyhlásení. "Pred dosiahnutím plnej prevádzky je však ešte stále potrebné zvýšiť garancie ich bezpečnosti," dodal."V skutočnosti na treba ešte viac popracovať na tom, aby boli (poľnohospodárski) inšpektori v bezpečí a aby sa mohli obnoviť kontroly a odstrániť tak prekážky dovozu avokáda a manga z Michoacánu do Spojených štátov," vyhlásil Salazar.

Avokádo v sebe skrýva veľký poklad, ukryté v šupke avokáda! (Zdroj: thinkstock.com)

Minulý víkend boli dvaja zamestnanci ministerstva poľnohospodárstva napadnutí a dočasne držaní útočníkmi v Michoacáne, informoval Salazar začiatkom tohto týždňa. To viedlo USA k pozastaveniu kontrol v najväčšom štáte produkujúcom avokádo v Mexiku.

Nakoľko avokádo pestujú aj Spojené štáty, americkí inšpektori pracujú v Mexiku, aby zabezpečili, že vyvážané avokádo neprenesie choroby, ktoré by mohli poškodiť úrodu v USA.Guvernér štátu Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla začiatkom týždňa povedal, že inšpektori amerického ministerstva sa v sobotu (14. júna) dostali do potýčok počas protestu na podporu miestnej polície v obci Paracho de Verduzco. V pondelok pre médiá uviedol, že jeho vláda komunikuje s americkými úradmi s cieľom priniesť záruky a istotu o vývoze produktov z tohto štátu.

Vo februári 2022 vláda USA pozastavila kontroly mexického avokáda "až do odvolania" po tom, čo americký inšpektor bezpečnosti rastlín v Michoacáne dostal výhražnú správu. Pozastavenie bolo vtedy zrušené asi po týždni.Neskôr v tom istom roku sa Jalisco stal druhým mexickým štátom oprávneným vyvážať avokádo do USA.Nová pauza v kontrolách nezablokovala zásielky mexického avokáda do Spojených štátov, pretože Jalisco je teraz vývozcom a veľké množstvo avokáda z Michoacánu už bolo v tranzite.Salazar vyhlásil, že je optimistom, že sa veci sa vyvíjajú pozitívnym smerom, ale nebude spokojný, dokým inšpektori nebudú môcť pracovať bez ohrozenia ich bezpečnosti.