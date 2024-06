Bezpečnostná hrozba! Varovné slová bývalého agenta FBI: Útoky na olympijských hrách? Takmer istota

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

PARÍŽ - Vladimir Putin plánuje masívne narušiť letnú olympiádu v Paríži. Tvrdí to bývalý agent FBI Adam Marrè. Podľa jeho názoru by mohlo dôjsť okrem iného aj k útokom na systém metra.

Paríž sa momentálne pripravuje na olympijské hry, ktoré sa majú začať vo francúzskej metropole 26. júla. Veľké športové podujatie sa uskutoční za najprísnejších bezpečnostných opatrení. Úrady sa obávajú nielen možných útokov motivovaných islamistami. Hrozba zo strany Ruska je tiež stále všadeprítomná. Bývalý agent FBI si je už istý, že líder Kremľa Vladimir Putin chce hry narušiť.

Adam Marrè, expert z americkej informačnej spoločnosti „Arctic Wolf“ to povedal pre „Daily Express“. "Myslím si, že pravdepodobnosť ruského zasahovania do olympijských hier je takmer zaručená. Na každej olympiáde niečo urobili od roku 2016, keď im zakázali súťažiť pod ich vlajkou." Bývalý agent FBI verí, že sú možné útoky na systém parížskeho metra. Okrem toho by sa Rusko tiež mohlo pokúsiť narušiť premávku na cestách napríklad zacielením na služby zdieľania jázd. Marrè zrejme hovorí aj o možných kybernetických útokoch na infraštruktúru. Odvolával sa aj na už uskutočnené pokusy zasahovať do olympiády. Rusko napríklad pravdepodobne vyrobilo údajnú sériu Netflix s pomocou umelej inteligencie, ktorá vyvolala náladu proti Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV). Dokonca bol na to použitý hlas amerického herca Toma Cruisa. Informoval o tom okrem iných aj nemecký Focus.

Podľa Adama Marrèho nie je cieľom Kremľa svojimi útokmi rozpútať tretiu svetovú vojnu, ale skôr „zahanbiť“ MOV a Francúzsko. Rusko chce vyslať jasný signál proti francúzskej podpore Ukrajine. Prezident Emmanuel Macron sa nedávno nahlas vyslovil za ešte väčšiu pomoc Kyjevu. Pred pár týždňami dokonca otvoril možnosť vyslania západných pozemných jednotiek na Ukrajinu. Podľa Marrèho by v Putinových úvahách zohral úlohu aj fakt, že ruskí športovci budú môcť na OH 2024 súťažiť len pod neutrálnou vlajkou.

Ruskí športovci sú pripustení na olympijské hry v roku 2024. Nesmú sa však zúčastniť napríklad otváracieho ceremoniálu, ako na jar rozhodol MOV. Od roku 2018 štartujú ruskí športovci na olympiáde len pod neutrálnou vlajkou. Pôvodným pozadím nebol konflikt s Ukrajinou, ale dopingový škandál.