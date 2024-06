Šokujúci prípad z nemocnice: Chirurgička má na krku obvinenie! Nechala operovať svoju dcéru (13)?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa „Kleine Zeitung“ k údajnému incidentu došlo začiatkom roka vo Fakultnej nemocnici v Grazi na neurochirurgickom oddelení. Údajne išlo dokonca o operáciu lebky, uvádza verejnoprávna televízia ORF s odvolaním sa na prokuratúru.

Klinika televízii potvrdila, že dievča bolo pri zákroku prítomné. Aj to je už zakázané! Do vysoko citlivej oblasti môžu okrem zamestnancov vstupovať len stážisti a študenti. Minimálny vek je 16 rokov. Podľa nemocnice stále nie je jasné, či sa chirurgičkina dcéra skutočne aktívne zapojila do zákroku. Tvrdilo sa to v anonymnom tipe.

Hovorca štátneho zástupcu uviedol, že jeho úrad zatiaľ nedostal od polície žiadne výsledky vyšetrovania. Ak by sa podozrenie potvrdilo, išlo by o podozrenie z ťažkej ujmy na zdraví.

Lekársky riaditeľ Wolfgang Köhle pre ORF povedal: „Keďže vznesené obvinenia ešte neboli úplne vyvrátené, dvaja lekári z chirurgického tímu boli koncom mája prepustení zo služby, kým obvinenia nebudú vyvrátené." Medzi prepustenými je aj podozrivá chirurgička. Kto je ten druhý, zatiaľ nie je známe.

Klinika sa o obvineniach podľa vlastných informácií dozvedela až v apríli. Predtým neexistovali žiadne dôkazy o prítomnosti dcéry. V súčasnosti nie sú známe žiadne ďalšie incidenty tohto typu.

Nemocnica vo vyhlásení upozornila, že zákrok prebehol bez komplikácií. Teraz treba objasniť, kto ďalší o dcérinej prítomnosti vedel a či sa operácie naozaj zúčastnila.