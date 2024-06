Orbán robí zase problémy: Novým šéfom NATO má byť Rutte, Maďarsko si kladie podmienky! Ospravedlňte sa

Maďarský premiér Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Denes Erdos)

BUDAPEŠŤ - V októbri vyprší mandát súčasného generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga. Jeho nástupcom by sa mohol stať Mark Rutte – Maďarsko si však kladie podmienky.

Maďarský premiér Viktor Orbán má podmienky s možnou podporou kandidatúry Marka Rutteho na post generálneho tajomníka NATO. Rutte bol v minulosti šéfom holandskej vlády.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 834 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Viktor Orbán požaduje od Rutteho ospravedlnenie

Na jednej strane Rutte sa musí ospravedlniť za „urážlivé vyjadrenia“ voči Maďarsku v čase, keď bol premiér, povedal Orbán v rozhovore pre vládou financovaný portál „Mandiner“, ktorý bol zverejnený vo štvrtok večer.

Na druhej strane, kto sa chce stať generálnym tajomníkom NATO, musí uzavrieť s Budapešťou dohodu, podľa ktorej sa Maďarsko nemusí zúčastňovať žiadnych vojenských operácií NATO na Ukrajine namierených proti Rusku. Takúto vojenskú operáciu Severoatlantickej aliancie však nikto nepožaduje, neplánuje a nepripravuje. Okrem toho vojenské akcie jednotlivých členských krajín NATO mimo územia aliancie nie sú nikdy povinné pre všetkých členov.

Holandský premiér Mark Rutte (Zdroj: SITA/Gian Ehrenzeller/Keystone via AP)

Orbán: „Podporujeme Rumunsko“

V októbri vyprší mandát súčasnému generálnemu tajomníkovi NATO Nórovi Jensovi Stoltenbergovi. Na zvolenie nástupcu je v aliancii 32 krajín potrebná jednomyseľnosť. Všetky členské štáty okrem Rumunska a Maďarska v súčasnosti podporujú Rutteho ako Stoltenbergovho nástupcu. Rumunsko má v súčasnosti vlastného kandidáta na najvyšší post NATO v prezidentovi Klausovi Iohannisovi, ktorému sa na jeseň končí druhé funkčné obdobie a ktorý v Rumunsku nemôže znovu kandidovať.

„Podporujeme Rumunsko,“ povedal Orbán v rozhovore pre portál Mandiner. Jeho vyjadrenia o podmienkach pre Rutteho zrejme odkazovali na možnosť, že Bukurešť stiahne Iohannisovu kandidatúru. Maďarsko je členom NATO od roku 1999. Pod vedením Orbána, ktorý nepretržite vládne od roku 2010, drží kurz čoraz naklonenejší voči Rusku.