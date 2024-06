MIMORIADNY ONLINE Vlakové nešťastie Regio Jetu do Košíc: Prvé informácie o obetiach! Zahynuli dve ženy z Ukrajiny

Ilustračné foto (Zdroj: FB/HZS Pardubického kraje)

11:50 Premávka vlakov na železničnom koridore medzi pardubickou hlavnou stanicou a Kostenicami na Pardubicku bude od dnešných 22.00 h do piatkových 05.00 h zastavená. Dôvodom je odstraňovanie následkov tragickej zrážky vlakov a opravy koľajiska.

‼️ Dnes večer od 22:00 hodin do 7. června do 05:00 hodin bude provoz přes stanici Pardubice hl.n. a v úseku Pardubice hl.n. - Kostěnice zastaven. @Spravazeleznic bude odstraňovat následky nehody a bude provádět opravy v kolejišti. Informace o omezení provozu nyní připravujeme a… — České dráhy (@ceskedrahy_) June 6, 2024

11:35 Náš zastupiteľský úrad v Českej republike je v súvislosti s tragickou zrážkou vlakov pri Pardubiciach v aktívnom kontakte s príslušnými zložkami. "Podľa doteraz dostupných informácií sú medzi zranenými aj občania SR, ktorí sa nachádzajú v pardubickej a chrudimskej nemocnici. Zatiaľ nemáme potvrdené informácie o národnosti obetí. Naďalej sme v kontakte s českými úradmi a informácie budeme aktualizovať," uviedol komunikačný odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

11:15 Podľa majiteľa RegioJetu Radima Jančuru sú medzi zranenými najmä Slováci. „Vo vozni boli väčšinou slovenskí cestujúci, ale to len na základe toho, čo som videl v nemocnici,“ povedal podľa tn.cz.

10:55 Medzi obeťami sú dve ženy ukrajinskej národnosti. „Občianstvo ostatných mŕtvych sa objasňuje," uviedla ukrajinská tlačová agentúra. Potvrdilo to Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny.

10:55 "Pracujem v doprave už 25 rokov a nikdy si nevypínam mobilný telefón. Vždy zaspávam s myšlienkou, že aby to všetko pekne došlo, ale tentoraz sa to nestalo. Strata na životoch je strašná,“ povedal majiteľ spoločnosti RegioJet Radim Jančura. "Je to skúsenosť, ktorú už nechcem zažiť." Informuje o tom tn.cz.

10:35 Slovenskí biskupi vo štvrtok počas rannej omše v Lateránskej bazilike v Ríme vyjadrili sústrasť pozostalým po zrážke vlakov v Pardubiciach. "Zjednoťme sa v modlitbe," povedal v závere omše v rámci návštevy Ad limina apostolorum v Ríme bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. "V modlitbe poprosme za zomrelých, pre zranených vyprosujme uzdravenie a pre všetky dotknuté rodiny prosme o duchovnú posilu," uviedol a pozval prítomných k modlitbe Zdravas, Mária na tento úmysel.

10:25 ​Medzi zranenými sú s veľkou pravdepodobnosťou aj Slováci. Potvrdil to komunikačný odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, s tým, že zatiaľ nemajú potvrdené informácie o národnosti obetí. "Náš zastupiteľský úrad v Českej republike je v súvislosti s tragickou zrážkou vlakov pri Pardubiciach v aktívnom kontakte s príslušnými zložkami," doplnil rezort.

Zrážka vlakov v Pardubiciach (Zdroj: Policie ČR)

10:22 V hale hlavnej stanice v Pardubiciach postávalo dnes po 8.00 h nezvyčajne veľa ľudí. Kvôli tragickému nočnému železničnému nešťastiu v meste mali všetky vlaky značné meškanie alebo boli zrušené. Každý z cestujúcich sa snažil zorientovať, ako sa dostane do cieľa svojej cesty."Kedy vám to presne pôjde, vám teraz nikto nepovie. Musíte čakať, ktorý vlak na Prahu bude odchádzať najskôr," počuli najčastejšie pri okienku pokladne.

10:20 Hasiči už na mieste nehody začali odpájať jednotlivé vagóny. Zatiaľ nedokázali odhadnúť, kedy by prevádzka v stanici mohla byť obnovená naplno. Komplikáciou sú najmä rušne, ktoré sú do seba zakliesnené, a tiež zdemolovaný prvý rýchlikový vozeň, ktorý budú musieť na mieste rozobrať.

10:10 Dopravca RegioJet dnes dopoludnia informoval, že zrušil vlaky 1001 a 1010 z Prahy do Havířova a z Havířova do Prahy a tiež spoj 1012 z Košíc do Prahy. "Všetky ostatné vlaky budú vypravené, avšak môže dôjsť k meškaniam. Meškanie sa očakáva už pri odchode z východiskových staníc a môže dôjsť aj k úprave cieľových staníc," uviedla hovorkyňa spoločnosti Alexandra Janoušek Kostřicová. Podľa webu napríklad spoj z Bohumína, ktorý mal do Prahy doraziť o 8.07 h, mal 105 minút meškania, vlak z Brna s príchodom o 8.37 h mal 128 minút meškania. Dopravca tiež požiadal cestujúcich, aby svoje cesty odložili do popoludnia, ak môžu.

9:55 Podľa ČD sa na trase Pardubice hl.n. - Kostěnice jazdí po jednej koľaji a obmedzenou rýchlosťou 10 km/h. Bežne na tejto trati premávajú stovky vlakov denne.

9:45 Ľudia pri nehode utrpeli hlavne poranenia hlavy, krčnej chrbtice, otrasy mozgu a pomliaždeniny, uviedla hovorkyňa spoločnosti Nemocnice Pardubického kraja Katarína Semrádová. "Do Pardubíc bolo privezených 18 ľudí, do Chrudimi traja. Z chrudimských pacientov zostávali cez noc na pozorovanie všetci, v priebehu dneška alebo piatka by sme ich mohli prepustiť do domáceho liečenia," dodala. V Pardubickej nemocnici je podľa nej päť pacientov so stredne vážnymi zraneniami, ostatní s ľahkými. Kedy by mohli byť prepustení, zatiaľ nie je jasné.

9:40 Slovensky hovoriaci cestujúci pre Českú televíziu opísal momenty po katastrofe. „Našťastie sme sedeli vo vedľajšom vagóne. Počuli sme, ako ľudia rozbíjali okná, potom vyskakovali von,“ uviedol.

9:35 Generálny inšpektor železničnej inšpekcie Jan Kučera pre TN Live uviedol, že jeho inšpektori majú indície o tom, čo sa stalo, ale nezverejnia ich, kým sa celá situácia nevyšetrí. Obaja rušňovodiči sú v súčasnosti vypočúvaní.

9:15 Podľa hovorkyne pardubických hasičov Venduly Horákovej sa v čase nehody vo vlaku nachádzalo 380 cestujúcich. Tím psychológov hasičov a policajtov im na mieste poskytol psychologickú pomoc.

9:05 "Polícia začala úkony trestného konania pre podozrenie z všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti," povedala hovorkyňa krajskej polície Markéta Janovská. Kriminalisti ráno podľa nej miesto nehody odovzdali hasičom, ktorí okolo 08:00 ohlásili obnovenie premávky po jednej koľaji. Vlaky miestom nemohli prechádzať deväť hodín.

Vyšetrovatelia po skončení záchranných prác miesto nehody začali prehľadávať okolo 02:30, uviedla v noci polícia na sociálnej sieti X. "Okolo 07:00 ukončili kriminalisti a technici obhliadku a miesto sme odovzdali drážnym hasičom," povedala Janovská.

Před malou chvíli vlakové soupravy doohledali kriminalisté a kriminalističtí technici a místo jsme předali drážním hasičům. Zahájili jsme úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. #policiepak — Policie ČR (@PolicieCZ) June 6, 2024

8:40 Škoda po tragickej nočnej nehode vlakov v Pardubiciach presiahne 110 miliónov korún, uviedol hovorca vlakovej inšpekcie Martin Drápal. "Na nákladnom vlaku sú škody asi 50 miliónov korún, na exprese 60 miliónov a na trati asi 300.000 korún," informoval ČTK Drápal.

8:20 V Pardubiciach sa po nočnej tragickej zrážke vlakov dnes okolo 08: 00 obnovila premávka na jednej koľaji, oznámili hasiči Správy železníc. Vlaky miestom nemohli prechádzať deväť hodín. Prejazd vlakov je obmedzený, môžu ísť maximálne rýchlosťou desať kilometrov za hodinu, uviedli hasiči. Zároveň pokračujú v odpratávaní následkov nehody, ktorá si vyžiadala štyroch mŕtvych a viac ako 20 zranených.

8:15 Fakultná nemocnica Hradec Králové podľa svojho hovorcu v súvislosti s nehodou v Pardubiciach bezodkladne posilnila svoj traumatologický tím a bola pripravená na príjem vyššieho počtu zranených. "Do nemocnice bolo prevezených celkovo šesť ľahko zranených osôb, dvaja dospelí a štyri deti. K dnešnej siedmej hodine zostávajú v starostlivosti lekárov nemocnice dve osoby, ostatných pacientov už prepustili do domácej starostlivosti, "povedal Sochor ČTK.

8:10 Po nočnej tragickej zrážke vlakov v Pardubiciach tri nemocnice z okolia prijali 27 ľudí. V nemocnici v Pardubiciach ich skončilo 18, v Chrudimi traja a v Hradci Králové šesť. Niektorých zo zranených nemocnice po ošetrení už prepustili domov. ČTK to povedali hovorkyňa spoločnosti Nemocnice Pardubického kraja Katarína Semrádová a Fakultná nemocnica Hradec Králové Jakub Sochor.

"Ľudia pri nehode utrpeli najmä poranenia hlavy, krčnej chrbtice, otrasy mozgu a pomliaždeniny," uviedla Semrádová. "Do Pardubíc bolo privezených 18 ľudí, do Chrudimi traja. Z chrudimských pacientov zostávali cez noc na pozorovanie všetci, v priebehu dneška alebo piatka by sme ich mohli prepustiť do domáceho liečenia, "dodala. V Pardubickej nemocnici je podľa nej päť pacientov so stredne vážnymi zraneniami, ostatní s ľahkými. Kedy by mohli byť prepustení, zatiaľ nie je jasné.

7:45 Železničný dopravca RegioJet, ktorého expres sa v noci na dnes v Pardubiciach čelne zrazil s nákladným vlakom, je pripravený odškodniť cestujúcich aj ďalších ľudí, ktorých sa nehoda dotkla. Pre otázky zriadil krízovú telefónnu linku 222 222 221.

"Veľmi nás to mrzí. Hlboko sa ospravedlňujeme zraneným a všetkým, koho sa nehoda akokoľvek dotkla. Sme pripravení poskytnúť im maximálnu podporu a odškodnenie. Urobíme všetko pre riadne vyšetrenie udalosti a v nadväznosti na to prijmeme zodpovedajúce opatrenia," uviedol majiteľ RegioJetu Radim Jančura.

Na krízovú telefónnu linku 539 000 955 sa môžu obracať ľudia s otázkami v češtine, slovenčine a ukrajinčine. Svoje otázky môžu smerovať aj e-mailom na adresu pomoci @ regiojet.cz. "Súhrnné informácie budú aj na špeciálnej internetovej stránke, ktorú dopravca v priebehu dňa zriadi," doplnil RegioJet.

7:30 Rušňovodiči z havarovaných vlakov nehodu prežili, povedal na otázku ČTK hovorca hasičov Správy železníc Martin Kavka. Podľa neho jeden z nich skončil v nemocnici. "Nemalo by ísť o vážne zranenia, druhý je bez zranení," povedal Kavka.

7:00 České dráhy po nočnej zrážke vlakov v Pardubiciach zaviedli kyvadlovú náhradnú autobusovú dopravu v úseku Přelouč - Pardubice hlavná stanica - Choceň. Týka sa to vlakov na Slovensko cez Bohumín aj Horný Lideč a tiež do Břeclavi a ďalej do Rakúska. V časti niektorých liniek vlaky vôbec nepôjdu. Dopravca to dnes ráno oznámil na sociálnej sieti X. Ľudia by podľa neho mali zvážiť, či je ich cesta vlakom nevyhnutná. Regionálne vlaky dopravca nahradil autobusom v úseku Prelouč - Pardubice hlavná stanica - Kostenice, spoje môžu mať meškanie päť až 25 minút, uviedol. "Viac informácií k organizácii premávky nájdete na webe http: / / cd.cz alebo v aplikácii Môj vlak," dodal.

‼️ Provoz v úseku Pardubice hl.n. - Kostěnice zůstává po včerejší tragické nehodě přerušen. Vzhledem k nemožnosti odklonu vlaků na jiné trasy, z důvodu souběhu plánovaných výluk, od rána operativně nasazujeme náhradní autobusovou dopravu.



🔵 Vlaky dálkové dopravy jsou nahrazeny… — České dráhy (@ceskedrahy_) June 6, 2024

6:00 "Všetci myslíme na obete a zranených. Vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým pozostalým, "napísal na sieti X premiér Petr Fiala. Okolie nehody bolo ohraničené páskami a boli tam desiatky vozidiel Integrovaného záchranného systému. Zdravotnícki záchranári mali na mieste podľa svojej hovorkyne Aleny Kisiala osem zasahujúcich posádok aj vrtuľník, hasičov tam bolo viac ako 60, povedal novinárom veliteľ zásahu Pavol Bér.

5:50 Podľa zverejnených fotografií a videonahrávok na sociálnych sieťach sa vlaky zrazili čelne. Prvý vozeň za lokomotívou expresného vlaku vykoľajil a čiastočne sa prevrátil, prvý vagón nákladného vlaku poničil jeho lokomotívu. Nákladný vlak prevážal karbid vápenatý, ale v prvých dvoch vagónoch nebol, takže obyvatelia ohrození neboli, uviedla hovorkyňa pardubických hasičov Vendula Horáková.

Pri zrážke zomreli najmenej štyria ľudia. Pri nehode zasahuje množstvo policajtov, hasičov aj záchranárov. Nehoda sa stala krátko pred 23.00 h neďaleko novej zastávky Pardubice-centrum. Vlak číslo RJ 1021 spoločnosti Regio Jet smerujúci z Prahy do Košíc sa zrazil s nákladnou súpravou spoločnosti ČD Cargo. V čase nehody bolo na palube vlaku viac ako 300 ľudí.

Osobní vlak s nákladním se střetl 5. 6. před půlnocí na železnici v Pardubicích. Na místo do půlnoci dorazilo 36 jednotek hasičů profesionálních i dobrovolných včetně @PolicieCZ a záchranné služby. V osobním vlaku cestovalo více než 300 osob. Zřízena byla info linka 950570805. pic.twitter.com/WqGCgxeGDx — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) June 5, 2024

Predný vozeň rýchlika bol vážne poškodený. "Hovoril som si, že ide na nesprávnu (koľaj), svietila zelená. Zrazu (nastala) rana a vlak zastal," vypovedal jeden zo svedkov nehody.

„Cítili sme náraz, počuli sme rinčanie skla a hneď potom sa spustil plač. Cestovali sme vo vagóne za tým prevráteným. V našom vagóne bolo veľa ľudí od krvi, boli zranení. My sme našťastie vyviazli bez zranení,“ popísal pre novinky.cz Martin Bujniak, ktorý cestoval vo vozidle hneď za vagónom, ktorý dopadol najhoršie.

Prvé dva vagóny nákladného vlaku boli prázdne, takže nedošlo k žiadnej ďalšej havárii. Zatiaľ nemožno špekulovať o príčinách nehody, uviedol minister dopravy Martin Kupka (ODS). Nehoda prerušila premávku na koridorovej trati na Moravu a podľa Českých dráh na nej bude premávka zastavená dlhší čas, vlaky ani nepôjdu odklonom po iných tratiach.

Koridor v Pardubicích, na kterém došlo ke srážce vlaků, je pro českou železnici klíčový. S ohledem na rozsah nehody bude i zítra zastavený provoz na této trati. Vlaky zítra nepojedou ani odklonem po jiných tratích.



Žádáme cestující, aby své cesty do nebo přes Pardubice minimálně… — České dráhy (@ceskedrahy_) June 5, 2024

Prebieha vyslobodzovanie ľudí

Prebieha vyslobodzovanie ľudí z vykoľajeného vozňa a triedenie ranených. Na mieste sú ťažko zranení. "V tejto chvíli môžeme potvrdiť, že najmenej štyria ľudia utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom," uviedla hovorkyňa záchrannej služby Pardubického kraja Alena Kisialová s tým, že zásah stále pokračuje a nejde o konečné údaje.

V Pardubicích došlo ke srážce osobního a nákladního vlaku. Na místě aktuálně probíhá zásah všech složek IZS, byl vyhlášen traumaplán, na místě je velké množství zraněných, nemůžeme vyloučit ani mrtvé. #policiepak pic.twitter.com/P4EHlAAYQD — Policie ČR (@PolicieCZ) June 5, 2024

Na miesto dorazili dva záchranárske vrtuľníky - jeden z Hradca Králové, druhý z Prahy. Podľa prvých správ vo vykoľajenom vagóne cestovalo približne 20 ľudí. Poškodené boli aj ďalšie časti vlaku. Nehoda je vážna, povedal pre Českú televíziu hajtman Pardubického kraja Martin Netolický. Železničná prevádzka na danej trati je zastavená.

Hasiči z vlaku cestujúcich vyslobodzovali a nezranených evakuovali do pristavených autobusov a potom do nádražnej budovy, kde pre nich bola podľa Rakúšana pripravená pomoc psychológov. Hasičom sa postupne podarilo zistiť totožnosť všetkých pasažierov, ktorých bolo vo vlaku dopravcu RegioJet smerujúceho na Slovensko viac ako 300, nikto sa nenezvestný, uviedli. "Zriadená bola info linka 950 570 805," napísali na sociálnej sieti X.