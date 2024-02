Ruské úrady označili miliardára Olega Tiňkova za zahraničného agenta

Ruský podnikateľ Oleg Tiňkov (Zdroj: TASR - Michal Svítok)

Päťdesiatšesťročný podnikateľ je známy najmä tým, že založil Tinkoff Bank, ktorá je po štátnych gigantoch Sberbank a VTB jedným z najväčších poskytovateľov pôžičiek v Rusku. Ministerstvo spravodlivosti informovalo, že na zoznam zahraničných agentov ho pridalo po tom, ako "šíril nepravdivé informácie" o úradoch a je tiež "proti špeciálnej vojenskej operácii na Ukrajine".

archívne video

V Rusku boli stovky ľudí označené za "zahraničných agentov". Tento výraz sa vzťahuje na tých, ktorí sú považovaní za zradcov a nepriateľov štátu. Tiňkov sa v roku 2022 vzdal ruského občianstva na protest proti konfliktu na Ukrajine, ktorý nazval "masakrom". Ešte v roku 2020 rezignoval na funkciu generálneho riaditeľa Tinkoff Bank a po nesúhlase s ofenzívou čelil tlaku predať svoje akcie v banke.