Rusko zmietajú potravinové škandály! Po ekvádorských banánoch stiahli aj arménske minerálky: Otrava a smrť

VLADIKAVKAZ – Ruskom sa šíri panika z minerálnej vody, ktorá zabila dôchodcu z Vladikavkazu. Známa spoločnosť čelí obrovskej kritike. Vyšetrovatelia sa dopátrali o akú šaržu dodávky ide, no napriek tomu bola táto značka stiahnutá zo všetkých obchodov. Zodpovednosť pritom spadá za hranice Ruskej federácie. Po ekvádorských banánoch, ktoré majú obsahovať baktérie, zakázali tak ďalší výrobok z dovozu.

Známy arménsky distribútor minerálnych vôd Jermuk, čelí v Rusku možnej vražde. Dôchodca z Vladikavkazu (†65), ktorý si pravidelne v tom istom obchode kupoval väčšie balenie tejto minerálnej vody, dostal jedného dňa silné kŕče a hrdlo mu takmer rozleptalo. Ako informuje ruský portál Life, miesto požadovanej minerálnej vody sa vo fľaši s etiketou značky Jermuk nachádzal ocot. Senior musel byť prevezený do nemocnice Sklifosovsky Research Institute, kde otrave podľahol.

Stiahnutá z predaja

Predavačka, ktorú polícia v rámci vyšetrovania tiež vypočúvala, prehovorila, že "predala len to, čo jej priniesli do skladu. Dôchodca mal doma prázdne fľaše od minerálky Jermuk. V súčasnosti počítame s každou možnosťou. Ocot sa do sklenenej fľaše mohol dostať aj nedopatrením, keď ho tam nalial niekto z jeho blízkych. Z predajne sme stiahli všetky výrobky Jermuk," dodali vyšetrovatelia.

O predaj minerálnej vody sa stará distribútor Rospotrebnadzor. Ten už stiahol z predaja minerálnu vodu Jermuk v sklenených fľašiach o objeme pol litra, ktorá bola do Ruskej federácie dovezená z Arménska. "Chybná fľaša sa nachádzala v šarži 28. december 2023 až 12. február 2024 s dátumom výroby 28. december 2023," reagoval distribútor.

Obľúbená

V Rusku je v súčasnosti na pultoch predajní viac ako 2,5 milióna potenciálne nebezpečných sklenených fliaš Jermuk. Každoročne sa do krajiny dováža zhruba 15 miliónov litrov tejto minerálnej vody. Oznam o zákaze predaja dostali už aj maloobchodné spoločnosti. Úrady spustili trestné stíhanie pre nesplnenie bezpečnostných požiadaviek, ktorých následkom bola smrť.

Minerálna voda sa balí v meste Jermuk od roku 1951. Arménska spoločnosť Jermuk Group uvádza, že pri procese balenia vody do sklenených fliaš sa kyselina octová nepoužíva. Výroba je už mnoho rokov automatizovaná a v uzavretom cykle. Závod postavili ešte za čias ZSSR. V súčasnej dobe ho vlastní doktor, primátor, politik a distribútor PepsiCo v Arménsku a Gruzínsku, Ashot Arsesyan. Dlhé roky pôsobil aj v arménskom parlamente.

Zodpovední

Chybnú šaržu mala podľa domácej tlače realizovať dcérska spoločnosť LLC Mineral Water Jermuk. Tržby z roku 2022 dosiahli 592 miliónov rubľov, z toho na dane išlo do rozpočtu krajiny sedem miliónov rubľov. Na území Ruska zastupuje Jermuk Group už viac ako 20 rokov LLC Trading House. Podnik je registrovaný ako malý, pričom zamestnáva osem ľudí. Neprebehli tu ešte žiadne dozorné kontroly. Spoločnosť zdelil Alexander Karaoglanov. Jeho otec bol známy tým, že mal veľmi silné väzby na podpredsedu moskovskej vlády Jozefa Ordžonikidzeho. Alexander nadobudol manažérske schopnosti po pôsobení na ministerstve hospodárstva.

Problémy s Ekvádorom

Rusi naštrbili vzťahy s ďalším spojencom, ktorého malo až donendávna v Južnej Amerike. Ekvádor sa začal starať o vlastné problémy. Svoje zastaralé (ruské) zbrane poslal na Ukrajinu s tým, že USA dodajú krajine modernejšie zbraňové systémy v hodnote 200 miliónov dolárov. Putin samozrejme s takýmto scenárom nesúhlasí, pretože Ekvádor sa naviaže na jeho úhlavného politického nepriateľa.

"Ruský šrot vymeníme za pokročilé vybavenie v hodnote 200 miliónov dolárov. Dohoda by mala byť dokončená do konca tohto mesiaca," citovala v januári ruská agentúra TASS prezidenta Ekvádoru Daniela Nobou, ktorý sa tak vyjadril pre rozhlasovú stanicu Canela. V Latinskej Amerike je ďalších 8 krajín, ktoré preferujú podobný postup výmeny zastarlých zbraní za moderné americké.

Pôjde cez banány

Putin začal konať. Uvedomil si, že Ekvádor je z ekonomického hľadiska závislý na vývoze banánov. "Rusko našlo obratom v ekvádorských banánoch zdraviu nebezpečné baktérie a zakázalo ich ďalší dovoz (predaj už kúpených zo 'záhadných dôvodov' nie)," informoval na sociálnej sieti X Karel Svoboda z Karlovej univerzity v Prahe.

Alternatívy

Vedúci Centra pre priemyselnú expertízu Rosselkhozbank (RSHB) Oleg Kňazkov sa pre Gazeta.ru vyjadril, že prerušenia dodávok banánov môžu začať približne o mesiac (v marci). Rusi uisťujú verejnosť, že o banány neprídu. Kremeľ sa mal už predbežne dohodnúť na dodávkach banánov z Indie, pričom sa rokuje o obnovení importu z Ekvádora. Okrem toho sa uvažuje aj o pestovaní banánov v Rusku. "V regióne Krasnodar sa už uskutočnili úspešné experimenty s aklimatizáciou tropických rastlín," informoval.