Brutálny útok v podchode: Ženu vláčil po zemi a trieskal jej hlavu! VIDEO nevhodné pre citlivé povahy

Mladý muž (23) napadol ženu brutálnym spôsobom, tá ho obhajovala (Zdroj: Facebook/Městská policie Brno, oficiální stránka)

„Pracovníci pri kamerách si v rohu jedného zo záberov všimli mladíka, ktorý od schodišťa doslova vliekol ženu. Počas bitky jej omotal okolo krku šál a silno zaň potiahol,“ uviedol hovorca brnenských policajtov Jakub Ghanem.

Upozorňujeme, že zábery nie sú vhodné pre maloletých a citlivé osoby

Žena sa pokúšala brániť, no mladíka ani to nezastavilo a ženu chytil za hlavu a niekoľkokrát s ňou udrel o zem, čo je vidieť aj na zverejnených kamerových záznamoch. Vďaka umiestneným kamerám sa príslušníkom polície podarilo ihneď zareagovať a na mieste boli do niekoľkých desiatok sekúnd. Napriek tomu však mala žena na tvári už podliatinu.

Mestská polícia muža zastavila a obaja mali možnosť incident vysvetliť. Žena sa dokonca snažila agresora kryť, pretože ho poznala, a policajtov presviedčala, že zo schodov iba spadla, doplnil hovorca, nevedela však, že bitka je zaznamenaná na kamerách. Zároveň odmietala zdravotnú pomoc. Muž sa snažil z miesta činu utiecť, a jedného z policajtov sa snažil odstrčiť. „Potom mu nasadili putá a putoval do rúk Polície ČR pre podozrenie zo spáchania trestného činu,“ dodal hovorca.