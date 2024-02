Slováci v Bruseli, v Česku i europoslanci podporili protivládne protesty na Slovensku

Protest v Bratislave (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Demonštrácia v Bruseli je podľa organizátorov súčasťou širších protestných štvrtkových akcií koordinovaných medzi krajanskými združeniami v zahraničí. Protest s názvom Za spravodlivé Slovensko sa zrodil z iniciatívy Slovákov žijúcich v Bruseli a bol organizačne zastrešený platformou Od Tatier k Schumanu.

VIDEO

Slováci z Bruselu protestovali proti vláde Roberta Fica (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Organizátori vyzvali Slovákov z Belgicka, aby prišli vyjadriť svoj názor na snahy zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry a znížiť tresty za korupciu a tiež vyjadriť svoj postoj k personálnym nomináciám vlády. Na podujatí, ktoré prebiehalo paralelne so summitom EÚ, na ktorom bol prítomný aj slovenský premiér Robert Fico, sa zúčastnili študenti, zamestnanci inštitúcií EÚ i krajania pracujúci v súkromnom sektore. S prejavmi vystúpili aj europoslanci z troch rôznych politických frakcií – Martin Hojsík (PS/RE), Eugen Jurzcyca (SaS/ECR), Ivan Štefanec (KDH/EPP) – aj poslanec Národnej rady SR Peter Stachura (KDH), ktorý vykonáva stáž v europarlamente.

Bruselské zhromaždenie, na ktorom účastníci plagátmi, pískaním a štrnganím kľúčov vyjadrili nesúhlas so spôsobom vládnutia Roberta Fica, bolo prvým z protestných podujatí v zahraničí, ktoré sa podľa informácií majú vo večerných hodinách konať aj v Prahe, Brne, Paríži, Krakove, Luxemburgu a v írskom meste Newbridge.

Europoslanci z troch frakcií podporili protivládne protesty Slovákov v Bruseli

Protivládny protest Slovákov žijúcich v Belgicku po prvýkrát verejne podporili aj slovenskí poslanci Európskeho parlamentu (EP) z opozičných politických strán. Niekoľko desiatok demonštrantov sa vo štvrtok popoludní stretlo v Bruseli pri hlavnom sídle inštitúcií EÚ, informuje spravodajca.

Organizátori demonštrácie v Bruseli poslali pozvánku všetkým opozičným europoslancom, Na protestné podujatie prišli traja z troch rôznych politických frakcií – Martin Hojsík (PS) z liberálnej skupiny Obnovme Európu (RE), Eugen Jurzyca (SaS) z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) a Ivan Štefanec (KDH), vedúci slovenskej delegácie Európskej ľudovej strany (EPP) v EP. Všetci traja požiadali aj o možnosť predniesť prejav pred účastníkmi protestu.

Hojsík skonštatoval, že aj Slovákom žijúcom v zahraničí záleží na domovine a na tom, aby Slovensko zostalo demokratické, s vládou zákona bez vládnutia mafie. "Je právom vlády meniť trestný zákon, ale nie takéto skrátené legislatívne konanie, kde oni teraz zliepajú problémy a ukazuje sa, že budú zliepať to zliepané. Je to šité horúcou ihlou na prospech zopár ľudí obvinených z trestných činov," opísal situáciu.

Jurzyca pripomenul, že Brusel je ďalšie európske mesto, v ktorom sa Slováci pridávajú k protestom proti tomu, čo sa deje so spravodlivosťou na Slovensku. "Hoci sú títo ľudia momentálne v Bruseli, stále sa cítia byť doma na Slovensku a záleží im na tom ako Slovensko funguje. Chcú, aby to bola otvorená, demokratická a spravodlivá spoločnosť. Veria tomu, že keď vydržia chodiť to dávať takto najavo, tak vládne strany pochopia, že takto ďalej konať nemôžu," povedal.

Štefanec ocenil, že na Slovensku pribúdajú mestá, kde sa konajú protesty, spolu s nimi rastie aj počet miest v Európe, kde sa Slováci solidárne pridávajú k domácim protestom. "Je dôležité, že im záleží na budúcnosti našej krajiny. To, čo sa deje na Slovensku nie je normálne. Všetkým je jasné, že premiérovi Robertovi Ficovi ide len o seba, o ochranu svojich ľudí a nie o budúcnosť svojej krajiny," vysvetlil. Dodal, že Slováci v "srdci Európy" prišli podporiť volanie po rovnosti pred zákonom, aby Slovensko bolo pre slušných ľudí, protestovať proti návrhom na znižovanie trestov za korupciu a rušeniu protikorupčných inštitúcií.

Zdôraznil, že proti tomu sa jasne vyjadril aj Európsky parlament, Európska komisia aj Európska prokuratúra. Bruselské podujatie bolo prvým zo štvrtkových protestných podujatí Slovákov v zahraničí. Podľa informácií sa vo štvrtok večer konali aj v Prahe, Brne, Paríži, Krakove, Luxemburgu a v írskom Newbridge.

V Česku opäť protestovali stovky krajanov proti zmenám v trestnom práve

V Prahe a Brne sa vo štvrtok opäť zišli stovky slovenských krajanov, aby podporili protesty proti novele Trestného zákona. Publicista Fedor Gál v prejave apeloval na ľudskosť a slušnosť, informuje spravodajkyňa v Prahe."Zrieďujme lži a nenávisť ich opakom. Je to jednoduché, dve slová - ľudskosť a slušnosť. Definitívne víťazstvo je naše... Táto viera nám dáva nádej, nádej nám dáva cestu a cieľ," povedal Gál.

"Sledujú nás, čo si myslíme, ako sa vyjadrujeme k veciam. Už ovplyvňujeme veci na Slovensku," povedal Samuel Zubo, predseda spolku Srdcom doma, ktorý sa zasadzuje za možnosť pre krajanov voliť poštou. Podľa neho Slováci v zahraničí stále viac ovplyvňujú to, čo sa deje na Slovensku. Všetkých krajanov tiež vyzval, aby v marci prišli na Slovensko a zapojili sa do prezidentských volieb.

V Prahe sa občiansky protest uskutočnil už po štvrtýkrát. Podľa organizátorov zo spolku Pražská kaviareň sa na ňom zúčastnilo asi 400 ľudí. Do 300 ľudí sa podľa spoluorganizátora brnianskeho protestu Mareka Pravdu po druhýkrát zišlo na Námestí slobody v Brne. Ľudia tam podľa neho vyjadrili nesúhlas so smerovaním Slovenska pod súčasnou vládou.

Okrem českých miest sa zhromaždenia krajanov uskutočnili aj v Bruseli, Luxemburgu, Paríži, Newbridge či Krakowe. Na Slovensku protesty zvolávajú opozičné Progresívne Slovensko (PS), KDH a SaS proti novele Trestného zákona, ktorá predpokladá aj zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).