Desivé slová! Bývalý minister obrany varuje pred Putinovým útokom na NATO

Karl-Theodor zu Guttenberg varoval predtým, že Putin môže napadnúť aj členské štáty NATO. (Zdroj: profimedia.sk)

BERLÍN - Karl-Theodor zu Guttenberg vyslovuje alarmujúce slová o možnom ruskom útoku na inú európsku krajinu. S Vladimirom Putinom „musíme vziať do úvahy všetko,“ hovorí bývalý nemecký minister obrany. Podľa zu Guttenberga vodca Kremľa „nemá záujem o žiadne dohody“.

Odkedy ruský prezident Vladimir Putin nariadil svojim jednotkám vtrhnúť na Ukrajinu, uplynuli takmer dva roky. Od toho dňa tiež panuje obava, že by kremeľský vodca mohol po Ukrajine zaútočiť na ďalšie európske národy. Nakoľko je však toto nebezpečenstvo reálne?

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 700 (Zdroj: Facebook/General Staff of Ukrainian Armed Forces)

Bývalý nemecký minister obrany Karl-Theodor zu Guttenberg varuje pred Putinovým útokom

Nemecký minister obrany Boris Pistorius nedávno varoval, že hrozby zo strany Ruska treba brať vážne. Podľa politika SPD majú európske národy už len pár rokov na to, aby sa pripravili na hrozbu vojny zo strany Ruska. Tento názor zdieľa aj bývalý spolkový minister obrany Karl-Theodor zu Guttenberg. V rozhovore pre denník „Bild“ našiel aj dramatické slová o možnej ruskej vojnovej hrozbe.

Bývalý minister obrany si istý: „Od Putina musíte očakávať čokoľvek“

"No, s Putinom musíte brať do úvahy všetko a v histórii sme často videli, že mu často nezáleží na žiadnych dohodách," povedal Karl-Theodor zu Guttenberg. Preto by sme za žiadnych okolností nemali vyhovieť kremeľskému despotovi vo vojne na Ukrajine a dať mu oblasti na Ukrajine. Pretože potom existuje veľké nebezpečenstvo, že Putin nadobudne pocit, že „v konečnom dôsledku môžem domov priniesť víťazstvá jednoducho čistou agresiou“. Politik CSU varuje: "Potom sa môže pokojne stať, že 'chuť krvi' si bude žiadať viac."

Príprava na ruský útok je „našou prekliatou povinnosťou“

Karl-Theodor zu Guttenberg považuje za „správne a dobré“, že nemecký Bundeswehr sa v súčasnosti aktívne pripravuje na útok na Rusko a rozohráva určité scenáre, ktoré by mohli nastať. Politik CSU víta, „že konečne premýšľame podľa scenárov a nekonáme len ad hoc na ďalší deň“. Podľa jeho názoru je „našou prekliatou povinnosťou sa na to obsahovo, ale nad rámec obsahu“ skutočne pripraviť, aj keď pravdepodobnosť Putinovho útoku je len „päť percent alebo desať percent“. Bývalý minister obrany ďalej varuje: "Svet je teraz taký, kde sa váhy môžu dramaticky posunúť v priebehu nanosekundy."

Vladimir Putin by podľa Guttenberga mohol zaútočiť na Európu a NATO

Politik CSU to vysvetľuje na príklade: Myslí si, že je možné, že Vladimir Putin vypáli rakety na stredoeurópske mestá, len čo „vojaci NATO zrazu objavia na ukrajinskom území a proaktívne bojujú proti ruským jednotkám a možno nakoniec aj cez ukrajinské hranice - na ruskej pôde“. Aj keď je tento scenár momentálne nepravdepodobný, rozhodne sa musíme vyrovnať s tým, že by sa to mohlo stať.