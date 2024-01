Členstvo Švédska v NATO už závisí len na podpore Maďarska: Orbán chce stretnutie, jeho šéf parlamentu je proti vstupu

Švédsky premiér Ulf Kristersson (Zdroj: SITA/Henrik Montgomery/TT News Agency via AP)

BUDAPEŠŤ - Predseda švédskej vlády Ulf Kristersson vyjadril ochotu stretnúť sa s maďarským premiérom. Viktor Orbán ho pozval do Budapešti, aby hovorili o vstupe Švédska do Severoatlantickej aliancie. Kristersson naznačil, že hovoriť o tom môžu aj na budúci týždeň v Bruseli. S odvolaním sa na server hvg.hu, o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

"Teším sa na diskusiu o vzťahu medzi oboma krajinami v Budapešti v čase vyhovujúcom nám obom, ako aj na posilnenie dôvery medzi oboma krajinami," píše sa v liste švédskeho premiéra na webovej stránke švédskej verejnoprávnej televízie SVT. Švédsko čaká na maďarskú ratifikáciu vstupu do NATO a jeho premiér zároveň naznačil, že rokovať môžu aj v Bruseli na summite EÚ 1. februára. "Súhlasím s vami, že by bol užitočný intenzívnejší politický dialóg medzi našimi krajinami," dodal švédsky premiér. Podľa neho majú Maďarsko aj Švédsko spoločný záujem vo viacerých otázkach.

Krajiny sa označujú za spojencov

Ako príklad uviedol spoluprácu týkajúcu sa švédskych bojových lietadiel Gripen, Európsku úniu a blížiace sa maďarské predsedníctvo EÚ, či NATO. V súvislosti s Alianciou sa už obe krajiny označujú vzájomne za spojencov. "Všetko ide svojou cestou," reagoval pre hvg.hu Orbánov hovorca Bertalan Havasi na otázku, kde a kedy sa očakáva bilaterálne stretnutie a či možno očakávať stretnutie premiérov ešte v januári. Kristerssonov list označil za pozitívnu reakciu.

Turecko ratifikovalo vstup v utorok

Orbán v utorok pozval svojho švédskeho kolegu na rokovanie. Odpoveď od ministra zahraničných vecí Tobiasa Billströma dostal o pár hodín neskôr. "V súčasnosti nevidím dôvod na rokovanie," povedal šéf švédskej diplomacie a dúfa, že Maďarsko švédske členstvo v NATO čo najskôr ratifikuje. Maďarsko je jediným členským štátom NATO, ktorého parlament doteraz prijatie Švédska neschválil. Turecko ratifikovalo vstup v utorok a na maďarský parlament medzičasom naliehal aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

Predseda maďarského Národného zhromaždenia László Kövér vo štvrtok vyhlásil, že nepodporuje vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Podľa jeho slov v rozhovore pre server index.hu vôbec nie je trápne, že Maďarsko zostáva jedinou členskou krajinou NATO, ktoré neratifikovalo rozšírenia NATO. "Ani na chvíľu z toho nemám zlý pocit. Na druhej strane, niekto musí byť aj posledný," podotkol predseda parlamentu.

Fidesz počká s ratifikáciou rozšírenia NATO na schôdzku Orbána s Kristerssonom

