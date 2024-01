Nórsko sa obáva útoku Ruska a varuje obyvateľov: Plánuje Putin vojnu proti severnej Európe?

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

Vladimir Putin vedie vojnu proti Ukrajine od februára 2022. Odvtedy sa o svoj mier boja aj ďalšie európske krajiny. Po Švédsku teraz aj krajina NATO varuje svojich občanov pred možným útokom zo strany Ruska.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 699 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Nórsko sa bojí útoku Ruska: Plánuje Putin vojnu proti krajine NATO?

V rozhovore pre nórsky denník „Dagbladet“ sa šéf nórskej armády generál Eirik Kristoffersen odvolal na svojho švédskeho kolegu generála Micaela Bydena. Nedávno vyzval všetkých Švédov, aby sa pripravili na možnú vojnu. Kristoffersen radí svojim krajanom, aby urobili to isté: "Ľudia v Nórsku by sa mali zamyslieť nad svojou pripravenosťou. Odporúčame, aby sa tri dni zaobišli bez vonkajšej pomoci," navrhol občanom vo svojom rozhovore.

Šéf armády: "Ľudia v Nórsku by sa mali zamyslieť nad svojou pripravenosťou"

Podľa šéfa armády je dôležité pokračovať v prezbrojovaní, ktoré môže trvať „jeden, dva, možno tri roky“. „Do bezpečnej obrany je potrebné investovať ešte viac,“ a najmä je potrebné podporovať protivzdušnú obranu. Pretože aj Rusko vyrába zbrane masovo a vďaka spolupráci s Iránom a Severnou Kóreou sa môže etablovať ako vojenská veľmoc rýchlejšie „než sme si vlani predstavovali“.

Kristoffersen poznamenal, že veľká časť vojenských záloh smeruje na Ukrajinu, ktorá musí byť podporovaná tým, čo potrebuje, „tak dlho, ako to bude potrebné“. Ak by však teraz došlo k útoku na Nórsko, podpora by už nebola možná. Nór sa prípadného znovuzvolenia Donalda Trumpa za prezidenta USA neobáva: „Situácia v roku 2024 je úplne iná ako v roku 2016 či 2020. A v tomto svete, v ktorom žijeme, je silné NATO pevne v záujme USA. Myslím, že Trump to pochopil,“ povedal Kristoffersen.