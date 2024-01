Do cestnej zátarasy vo Francúzsku narazilo vozidlo: O život prišla jedna žena

(Zdroj: Getty Images)

FOIX - Do cestnej zátarasy, ktorú na juhu Francúzska postavili protestujúci farmári, v utorok narazilo auto, v dôsledku čoho prišla o život jedna žena. Ďalšie dve osoby sú vážne zranené, informuje agentúra AFP.

K tragickej udalosti došlo v departemente Ariege na juhozápade Francúzska. Polícia informovala, že zadržala troch pasažierov vozidla, ktoré do zátarasy nabúralo, pre podozrenie z neúmyselného zabitia.

Avšak miestny prokurátor Olivier Mouysset spresnil, že počiatočné výsledky vyšetrovania naznačovali, že vozidlo nenarazilo do bariéry úmyselne. Podľa neho auto smerovalo k zátarase aj napriek tomu, že bola cesta uzavretá pre konajúci sa protest. Následne v tme narazilo do zátarasy z balíkov slamy, zrazilo troch ľudí a zastavilo až po náraze do prívesu traktora.

Žiadny alkohol

Výsledky testu na alkohol a drogy preukázali, že štyridsaťštyriročný vodič nebol bol vplyvom omamných látok. Podľa predstaviteľa francúzskeho departementu boli všetci traja pasažieri vozidla občania Arménska.

Širší juhozápadný región Occitánia sa v posledných dňoch stal stredobodom protestov francúzskych farmárov, ktorý na pondelkovom stretnutí s premiérom Gabrielom Attalom vyjadrili svoju nespokojnosť vrátane nízkych cien potravín, stúpajúcich poplatkov pre farmárov, vyšší cien paliva a environmentálnych pravidiel, ktoré sú podľa nich neprijateľné.

Žena, ktorá v utorok zahynula, bola členkou vplyvného zväzu farmárov FNSEA, ktorý organizuje celoštátne protesty. Jej manžel a dcéra, ktorí pri incidente utrpeli vážne zranenia, tiež patria pod FNSEA. Napätie je v súčasnosti vystupňované - zväz oznámil demonštrácie na tento týždeň a pohrozil ďalšími v prípade, ak vláda nesplní požiadavky farmárov. Attal po pondelkovom stretnutí so zástupcami farmárov prisľúbil, že do konca týždňa budú oznámené viaceré opatrenia.