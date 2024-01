Arménsky premiér navrhol Azerbajdžanu pakt o neútočení

Arménsky premiér Nikol Pašinjan (Zdroj: TASR/Tigran Mehrabyan, Armenian Prime Minister Press Service/PAN Photo via AP)

Jerevan a Baku viedli v 90. rokoch a v roku 2020 dve vojny o sporný región Náhorný Karabach, ktorý Azerbajdžan opätovne dobyl vlani pri bleskovej ofenzíve."Predložili sme Azerbajdžanu návrh na mechanizmus vzájomnej kontroly zbrojenia a podpísanie paktu o neútočení, ak mierová zmluva narazí na zdržanie," uviedol Pašinjan v prejave na podujatí pri príležitosti Dňa arménskej armády.

Pašinjan a azerbajdžanský prezident Ilham Alijev predtým hovorili, že mierovú dohody by mohli podpísať do konca minulého roka. Medzinárodná sprostredkované mierové rozhovory však dosiaľ nepriniesli prelom.Alijev vyslal vojakov do Náhorného Karabachu 19. septembra 2024. Arménski separatisti, ktorí región ovládali tri desaťročia, sa po jednom dni bojov vzdali a súhlasili s reintegráciou oblasti s Azerbajdžanom.

V decembri však separatistický vodca Samvel Šahramanjan v Jerevane vyhlásil, že jeho výnos nariaďujúci rozpustenie separatistických inštitúcií nie je platný.Ovládnutie Náhorného Karabachu Azerbajdžanom vyvolalo utečeneckú krízu, keďže z regiónu utieklo takmer celé jeho obyvateľstvo etnických Arménov – viac ako 100.000 ľudí.