Pellegrini upozornil v Osvienčime na hrôzy, ktoré môže napáchať ideológia

"Mali by sme o tom hovoriť a mali by sme sem vodiť všetkých ľudí, starších, strednú generáciu, mladých, aby sme si uvedomili, aké hrôzy dokáže človek napáchať. Aké hrôzy dokáže napáchať ideológia, ktorá sa zvráti a zvrhne," povedal Pelllegrini počas návštevy koncentračných táborov pre médiá.

Poukázal najmä na ideológiu, ktorá sa najprv spoločnosti prezentuje vzletnými myšlienkami či hodnotami. "Ak elity, ľudia a všetci zodpovední to nepribrzdia v tom reálnom zárodku, tak hrozí, že sa to môže znovu niekedy vrátiť," upozornil predseda NR SR. Pellegrini na Facebooku uviedol, že koncentračné tábory pri Osvienčime navštívil na pozvanie Európskej židovskej asociácie. Z Poľska by sa mal predseda NR SR popoludní presunúť do Bruselu, kde má naplánované stretnutie s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou.